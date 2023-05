Anuel AA no para con Karol G y ahora va contra ¡novio de la cantante! Tras las constantes referencias que Anuel AA ha hecho sobre su ex Karol G como si fuera un intento de reconquistarla, ahora el famoso agrede a Feid, el actual novio de la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace tiempo y tras su ruptura con Yailin, Anuel AA ha estado haciendo referencias constantes a su exnovia Karol G; lo cual, se ha tomado como una especie de coqueteo con miras a una reconciliación. Sin embargo, la cantante lo ha ignorado e incluso borró todas las fotografías que tenía con el famoso en sus redes sociales. Además, se ha mencionado que la intérprete de "La vida es una" mantiene una relación sentimental con su colega y paisano Feid. Así, el representante de música urbana volvió a hacer referencia a la Bichota, pero esta vez atacó a su novio. Para ello, dio a conocer una fotografía donde se le ve tomándose una selfie con un letrero amarillo donde se puede leer "Fuck Ferxxo; también incluyó un video con una especie de dinosaurio tocando una canción cuya letra dice "mama, mama, mamabicho; fooock you. Yo te voy a kooontar". "Y esta se la de dedicó a tu novio bebé", fue lo que escribió para acompañar dicha instantánea y audiovisual que dio a conocer Anuel AA en su cuenta de Instagram. Anuel AA y Karol G Anuel AA y Karol G | Credit: Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM; Scott Dudelson/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas se pronunciaron ante esta situación. "Mi amigo el que dice que ya la superó"; "Y decían que Shakira se veía ardida"; "Ay ya está bueno Anuel José… Estás haciendo el oso yogui. Anda a rezar un rosario"; "Ni mi ex chinga tanto como tú brother"; "Yailin y Anuel están cortados con la misma tijera, no encuentran ni como colgarse de la fama de Karol"; "Feid es mejor que tú, 100 veces", y "Como llamar la atención parte 6", fueron algunos comentarios. Pese a la insistencia del cantante, Karol G se ha mantenido al margen de cualquier situación; incluso, ha dejado claro que no tiene el menor interés por su ex. Solo el tiempo dirá si Anuel AA cesa en los intentos de llamar su atención.

