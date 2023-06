Cine, sala de juegos, ascensor para el coche: ¡Anuel AA muestra su apartamento de lujo! El cantante compartió algunos de los rincones más espectaculares de su hogar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel Anuel muestra su lujoso apartamento | Credit: (Photo by Jerritt Clark/Getty Images for Amazon Music) Anuel AA nunca ha escondido sus lujos. Todo lo contrario. El artista ha mostrado orgulloso sus coches de primera gama y sus joyas adquiridas en forma de anillos, pulseras y collares cuando lo ha considerado oportuno. Esta vez ha hecho lo propio pero desde el calor de su hogar. El artista publicaba a través de sus historias de Instagram cómo lucía por dentro su espectacular apartamento en Miami, dando así un respiro a sus últimas bromas públicas sobre la relación de su ex, Karol G y Feid. Un despliegue de lujos entre los que incluye una sala con grandes ventanales frente al mar con unas cortinas eléctricas al gusto del consumidor, un cine particular con una gran pantalla y asientos cómodos y una sala de juegos con la que todo niño soñaría. Además, presumió la impresionante terraza con vistas al océano y el jacuzzi en ella. Un espacio al que no le falta detalle. Para empezar, la sala de cine cuenta con su propio aparato para hacer palomitas. Además, entre los juegos que mostró, además de los típicos de coches y carreras, también enseñó un clásico: un billar en la sala al que se puede jugar mientras se divisa el mar de fondo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un lugar que ha despertado la nostalgia de los fans de la relación de Anuel y Karol G, pues, aseguran, ahí es donde ambos pasaron la crisis de la pandemia y compartieron videos de lo más amorosos. Entre ellos, el del espectacular parking del edificio que incluye un ascensor para su coche, que lo puede dejar aparcado en su misma planta y con acceso directo a su propio apartamento. Unos lujos que, aunque para muchos son de una ostentosidad innecesaria, son fruto de una carrera llena de éxitos por todo el mundo.

