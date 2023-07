Anuel AA lanza una nueva advertencia: "Vamos a respetarnos" Con motivo de su participación en el festival Rolling Down, el cantante ha compartido y mensaje dirigido a varios destinatarios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana se está celebrando en Miami el Festival de Hip Hop Rolling Loud, el cual cuenta con un invitado de excepción, Anuel AA. Con motivo de su viaje a Miami y, sobre todo, tras lo ocurrido en Puerto Rico con la salida urgente de Tekashi 6ix9ine por motivos de seguridad, todos los ojos se han puesto sobre el cantante puertorriqueño. Ha sido a través de sus redes sociales que Anuel ha querido desvincularse de ese evento, aclarando cuál es su posición y, sobre todo, qué pide antes de que la prensa les haga preguntas que puedan relacionarle con ese suceso. Anuel Anuel lanza advertencia | Credit: (Photo by Chris Unger/Zuffa LLC) "Entrevistadores, vamos a respetarnos, no me traten de involucrar en cosdas que yo no tengo nada que ver y así no te digo Traga Ñema", dijo refiriéndose a un reciente altercado en la calle cuando fue abordado por los medios sobre el tema. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anuel no quiere que le relacionen con la salida de Yailin la Más Viral y Tekashi de Puerto Rico por razones de seguridad. Cuando lo han hecho o abordado al respecto, se ha mostrado molesto y tajante. Por eso, también ha pedido disculpas, pero lo ha hecho, principalmente, a sus fans. "Humildemente, perdón por este comportamiento, le pido a mis fans", concluye su mensaje. Su participación en el famoso festival terminó siendo un éxito rotundo que él mismo presumió feliz en otro mensaje. "Primer Latino en Rolling Loud cantando español y primer show de EUROPA". Un éxito que coincide con otro, el de "Shaka Laka", el nuevo hit que de Yailin y Tekashi que ha roto moldes.

