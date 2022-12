Anuel AA revela detalles sobre el embarazo de Yailin y asegura que él no tiene otras hijas: "[Es] mi primera niña" En entrevista con un programa de hip hop el cantante boricua se sinceró sobre su paso por la cárcel y carrera musical: habla como nunca sobre sus hijos nacidos y por nacer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de muchas especulaciones sobre su desaparición en la red y el estado de su relación con Anuel AA Yailin La Más Viral sorprendió al mundo al reaparecer el 21 de noviembre pasado anunciar su estado de embarazo. Felices, la cantante dominicana y su marido se dejaron ver ante el mundo disfrutando de la dulce espera. Las imáganes surgían a solo días de la publicación de impactantes fotos de Gianella la supuesta hija que Anuel habría procreado con la joven de origen colombiano Melissa Valecilla. Desde entonces ha corrido tinta sobre lo que opina el cantante respecto a dicho nacimiento y de cómo se siente ante el embarazo de Yalin. Pues ahora la espera ha terminado luego de que el artista concediera entrevista al programa BibBoy TV para hablar largo y tendido sobre su paso por la cárcel, su carrera musical, su próximo disco y muchos otros temas. La entrevista culminó con las revelaciones que Anuel hizo sobre su vida familiar. "Estás a punto de tener un princesa", inquirió el anfitrión del programa. "Sí" contestó emocionado Anuel. "[Yailin tiene] cinco mesas [de embarazo] es mi primera niña [y] mi hijo tiene nueve años. [Pero tener una niña] es una vibra diferente", acotó. Anuel AA y Yalin La Más Viral en un partido de los LA Lakers en Los Ángeles, CA.: Anuel AA y Yailin la Mas Viral Celebrities At The Los Angeles Lakers Game Credit: Allen Berezovsky/Getty Images La entrevista de Anuel con Big Boy TV: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es lo mejor que me ha podido pasar", afirmó el artista quien además dejó ver un poquito de lo que es su vida privada como papá. "Cuando mi hijo me dijo en Black Friday, me pidió que lo llevara al centro comercial me dijo que lo llevara 'como la gente normal'", se sinceró el artista al reconocer que en ocasiones su fama se interpone en sus actividades de padre y revelando que su hijo varón se percata de cuán famoso es su padre y del trato privilegiado que éste recibe en lugares públicos. "La fama lo cambia todo", afirmó reflexivo.

