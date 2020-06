Exclusiva: Anuel AA habla de su nuevo documental con Apple Music, su disco 'Emmanuel' y su vida con Karol G El reggaetonero y trapero puertorriqueño Anuel AA habló en exclusiva con People en Español sobre su nuevo documental con Apple Music, su nuevo disco Emmanuel y su vida con la cantante Karol G. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Anuel AA abrió su corazón a People en Español, hablando sobre el nuevo documental sobre su vida Emmanuel: Detrás del artista de Apple Music, su nuevo disco Emmanuel y su amor por la cantante colombiana Karol G. “Me encanta grabar este tipo de cosas. Es mi vida, estoy hablando de mi vida y me encanta poder humanizarme y que la gente me vea de verdad con los pies en la tierra y que sepan de donde yo vengo, que sepan mi pasado”, dice sobre este documental autobiográfico, que incluye entrevistas con sus padres y con el artista, regresando al lugar donde creció en Carolina, Puerto Rico, y mostrando cómo era su vida antes de la fama. Image zoom Cortesía de Apple Music Su disco Emmanuel —que considera el mejor de su carrera— incluye el dueto "Fútbol y rumba" con Enrique Iglesias, entre otras sorpresas. "Nos llevamos muy bien. Él es bien humilde y yo también. Nos conectamos de una. Es una leyenda. Si voy a salirme de lo que normalmente hago que es lo urbano, el reggaetón y el trap, me siento bien que haya sido con él", dice sobre el cantante español. "Él fue de los primeros artistas grandes mundiales que comenzó a colaborar con los reggaetoneros y me encantó trabajar con él". El disco también incluye colaboraciones con Bad Bunny, Mariah y Tego Calderón, entre otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pasar la cuarentena con su prometida Karol G los ha unido aún más. La pareja grabó el nuevo tema y video musical "Follow" durante la pandemia del coronavirus en su apartamento en Miami. Eso sí, Anuel asegura que decidieron mudarse a una casa más amplia, donde han construido su nuevo nido de amor frente al mar. "La hemos pasado rico, nosotros vivíamos en un apartamento, y estuvimos como 40 y pico de días en el apartamento y llego un punto en que Karol me dijo: 'Aquí en verdad ya nos estamos volviendo locos porque es un apartamento, no es una casa'. Nos movimos, sacamos una casa, llevamos el resto del tiempo aquí y la hemos estado pasando mil veces mejor." Su hijo Pablito también es parte del documental y de su nuevo disco, ya que grabó una frase que incluyó en una canción de Emmanuel. "Eso no fue ni planeado. Nunca lo planeamos que él grabara", recuerda entre risas sobre su hijo. "Un día yo estaba con Karol, estábamos en la casa pero yo estaba grabando. Me entró una llamada, me moví un momentito y cuando viro para atrás está el nene sentado con los audífonos frente al micrófono grabando. Le dijo a Karol que quería grabar y Karol lo había puesto a grabar. Cuando me meto a chequear lo que dijo, él dijo: ‘Real hasta la muerte bebecita’". ¡Nació otra estrella!

Close Share options

Close View image Exclusiva: Anuel AA habla de su nuevo documental con Apple Music, su disco 'Emmanuel' y su vida con Karol G

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.