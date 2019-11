Anuel AA escribe mensaje de apoyo a Karol G tras los rumores de sus supuestos coqueteos con otras mujeres El cantante ha dedicado unas preciosas palabras a su chica después de que se hicieran públicas unas comprometedoras imágenes suyas con otras chicas. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como si nada. Así ha reaccionado la parejita ante las imágenes. Recapitulemos. Esta semana se hacía público un comprometedor video de Anuel AA de fiesta sin Karol G y muy bien acompañado. En realidad no está haciendo nada especial, tan sólo aparece flanqueado de dos bellas damas. Y lo mejor de todo, la grabación es vieja y ni siquiera pertenece a su etapa de noviazgo. Las alarmas saltaron de inmediato y las imágenes se han visto hasta casi en Marte. Lo que todos se preguntaban es cómo afectarían a su relación. Pues la verdad es que no mucho. Los dos han compartido mensajes positivos en redes y en concreto el puertorriqueño le ha dedicado unas palabras de apoyo a su bebé, como él la llama. La colombiana publicaba orgullosa su nueva canción junto a Nicki Minaj y unas imágenes del explosivo video que protagonizan juntas. ¿Y quién fue de los primeros en reaccionar? Pues su amado que haciendo caso omiso a todo lo que se había dicho de él horas antes, le declaró su amor y apoyo una vez más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Puñet….. se jodi…. chinaaaaaa. “Tusa” va a debutar número uno en Billboard. Que Dios te bendiga para siempre mi princesa”, le escribió junto a la publicación de la joven. Además estuvo promocionando el temazo en sus historias de Instagram dejando claro que nada ni nadie va a empañar lo suyo. El video es de otra época cuando su princesa no estaba en su corazón. Ahora ella es su única dueña. La pareja vive un momento maravilloso tal y como pudimos ver en Halloween donde compartieron una romántica a la vez que divertida velada de disfraces en Los Ángeles. Así que ¡siguen los planes de boda! Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Anuel AA escribe mensaje de apoyo a Karol G tras los rumores de sus supuestos coqueteos con otras mujeres

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.