Anuel AA: "En el reggaetón no es quien más cante ni el que más entone" Hoy en día recuerda esos momentos como lecciones aprendidas y sabe que la música es más que soñar y tener talento; se trata de un negocio. By Carolina Trejos Emmanuel Gazmey, conocido por su nombre artístico Anuel AA se ha convertido en uno de los reggaetoneros más sonados en la nueva era de la música urbana. Su éxito se ve reflejado en cada tema que lo ha posicionado en las listas de popularidad más codiciadas de la música. A su lista de logros continúa agregando conciertos llenos, colaboraciones con varios artistas y millones de seguidores en las redes sociales. El novio de Karol G celebró superar en dos meses 600 millones de reproducciones en YouTube y continuar número uno en las listas de Billboard con su tema "China". "APRENDAN QUE EN LA VIDA NO SE SUBESTIMA A NADIE", subtituló el video de su celebración en el que aparece abriendo una botella de champaña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a su popularidad, el pasado del artista lo persigue. Anuel pasó ocho meses en una cárcel por posesión de armas de fuego, apartándolo de la música y generándole una lluvia de críticas. Sin embargo, hoy en día recuerda esos momentos como lecciones aprendidas y sabe que la música es más que soñar y tener talento; se trata de un negocio. Image zoom Instagram/ Anuel AA "Todos los que dijeron que yo era un loco, se equivocaron. Esto no es el que más cante, ni el que más entone. Esto es el que sabe llevar mejor el negocio. Esto es un negocio", concluye en el video. Los comentarios y críticas no se hicieron esperar. Si bien recibió halagos de sus colegas y compañeros, otros internautas no fueron partidarios de su celebración. Image zoom Instagram/ Anuel AA "Los circos también se llenan y son un negocio. Tu negocio es entretener como los bufones", "Bájate de esa nube", etc… ¿Qué crees de la celebración de Anuel AA?

