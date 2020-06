Anuel AA donará sus ganancias de un mes a pacientes con coronavirus El cantante puertorriqueño reveló que sus abuelos dieron positivo a la COVID-19, diagnóstico que le tocó el corazón e inspiró a ayudar a otros afectados durante esta pandemia. Por Isis Sauceda / L.A. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La crisis de salud que se vive alrededor del mundo debido a la pandemia del coronavirus ha tocado de cerca al rapero Anuel AA, quien la tarde del miércoles se enteró que sus abuelos fueron diagnosticados con ese mal. “Acabé de recibir una noticia bien triste. Mi abuela y mi abuelo dieron positivo al coronavirus”, compartió el puertorriqueño en su cuenta de Instagram. Image zoom Instagram/Anuel AA Ante la noticia, el cantante anunció que donará todas sus ganancias generadas este mes por su nuevo disco, Emmanuel, así como lo que generén los videos de sus canciones y mercancía que lleva su nombre, a una fundación que ayuda a familias afectadas por este virus. “Sé que hay muchas familias sufriendo por esa misma razón y por eso tomé esta decisión”, expresó. “Todo el dinero que genere este mes el álbum Emmanuel y todos los vídeos y el merch (mercancía), va directo a una fundación para todos los pacientes y familias que están batallando contra [la] COVID-19”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El gesto muestra el lado humanitario del artista que en el pasado ha sido criticado por presumir sus lujosas posesiones, entre ellas autos de lujo, joyas y costosos atuendos. Él ha hecho caso omiso a las críticas y ha continuado mostrando lo que ha podido comprar con su trabajo. Emmanuel es el disco más reciente del cantante e incluye colaboraciones con Bad Bunny, Lil Wayne, Enrique Iglesias, y Karol G, entre otros.

