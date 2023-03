¿Mensaje a Karol G tras su tema con Shakira? Anuel AA dice ser un amante "inolvidable" A días de que la reguetonera y Shakira lanzaran el tema “TQG”, el trapero hizo una candente encuesta sobre qué es lo que lo hace ser tan "inolvidable" en la intimidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel y Karol G Credit: Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM; Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group El explosivo junte de las artistas colombianas Karol G y Shakira continúa acaparando titulares y ha servido de inspiración para memes, bailes virales y parodias. Sin ser ajeno a lo que sucede en el mundo virtual, Anuel AA hizo referencia de forma indirecta a la canción "TQG". El intérprete de éxitos como "Ella quiere beber" y "Delincuente", quien recientemente se separó de Yailin, se catalogó en redes sociales como el "hombre más inolvidable sobre la faz de la tierra" debido a su desempeño sexual. "Debate amistoso: ¿Cuál es la razón de que Anuel AA sea tan inolvidable? Posibles teorías: La perla, la lengua, el sexo increíble o todas las anteriores", preguntó el cantante de 30 años a sus más de 31 millones de seguidores en Instagram. En el mensaje, el puertorriqueño recordó el "arreglito" íntimo conocido como pearling que consiste en incrustar una perla en el miembro con el objetivo de supuestamente proporcionar más placer al momento de tener relaciones sexuales, igual a lo que se hizo el rapero Babo, vocalista del Cartel de Santa. "Mi opinión es que esta perla me ha hecho el hombre más inolvidable sobre la faz de la tierra", agregó, junto a la etiqueta rompecorazones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Karol G y Anuel mantuvieron una sonada relación de casi tres años, hasta su separación en abril de 2021. El cantante posteriormente inició una nueva etapa sentimental con Yailin, quien ahora espera una hija. "Siempre estoy viendo noticias que estamos, que no estamos... la realidad es que no estamos juntos, pero yo la amo", afirmó Emmanuel Gazmey Santiago, nombre del artista puertorriqueño, en las redes cuando rompieron.

