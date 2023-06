Anuel AA se resigna y dice adiós a Karol G Tras semanas de enviar mensajes a su ex Karol G, que fueron señalados como intentos de reconciliación, Anuel AA, parece haberse rendido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es por todos conocido que cuando Anuel AA terminó su relación sentimental con Yailín, a solo semanas de convertirse en padres de una niña, comenzó a enviarle mensajes Karol G que parecían buscar una reconciliación; lo cual, le ocasionó una serie de críticas al famoso. Pese a ello, las indirectas hacia la Bichota continuaban de su parte, a un grado tal, que incluso atacó a Feid, el cantante del que se dice es el nuevo novio de la intérprete de "La vida es una", quien en respuesta borró todas las fotos que tenía con su ex en redes sociales. Tras varios intentos por llamar la atención de su colega y no tener respuesta, parece que el representante de música urbana ha decidido tirar la toalla y, tal como lo hizo la cantante, decidió borrar todas las imágenes y mensajes dedicados a Karol G en sus redes sociales. Ahora, ha preferido publicar instantáneas de sus conciertos y momentos de convivencia con su hijo Pablo Anuel Gazmey Cuevas, a quien procreó con Astrid Cuevas. El pequeño tiene diez años y vive en Puerto Rico. Anuel AA y Karol G Credit: Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Curiosamente, la respuesta no ha sido positiva para el cantante, debido a que ahora lo acusan de no darle a sus fanáticos el respeto que merecen. "Real hasta la muerte te queda corto, no eres real con la gente que te apoya, y pobre Jopalux casi 20 horas esperando por una sola foto"; "¡¡¡Todos somos Jopa!!! Hay que ser desagradecido en la vida de que te llegue un vídeo de un fan esperando tremendas horas y no dignarte en hacerte ¡¡una mísera foto con él!!"; "No te costaba nada una foto nada de humildad", y "No eres tan puro cuando has dejado tirado a un fanático toda la noche en la puerta del hotel y sin haber gente". Mientras Karol G está gozando de un buen momento personal y profesional, parece que no ocurre lo mismo con Anuel AA, quien parece que no puede estar alejado de los escándalos.

