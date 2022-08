La madre del hijo de Anuel AA lo acusa en los tribunales de ser un padre ausente Astrid Cuevas, la madre de Pablo Anuel, el hijo de nueve años de Anuel AA, demandó al cantante en un tribunal de Puerto Rico, según un show de televisión de la isla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA Anuel AA | Credit: Prince Williams/Wireimage Astrid Cuevas, la madre de Pablo Anuel, el hijo de 9 años de Anuel AA, demandó al cantante en el Tribunal de Primera Instancia de Familia y Menores de Puerto Rico por presuntamente ser un padre ausente. Según la información difundida en el programa de televisión puertorriqueño Lo sé todo (WAPA), en la demanda se asegura que el actual esposo de Yailin no ha visto a su hijo desde el pasado 13 de febrero y se comunica con él de manera muy esporádica. Por tanto, la madre estaría exigiendo que el tribunal le otorgue toda la custodia del pequeño, ya que en los últimos tiempos el padre le ha transferido su responsabilidad a terceras personas, como su mánager, asistentes y abuelos. Anuel AA y su hijo Anuel AA y su hijo | Credit: Anuel AA/Instagram Según el programa, el cantante boricua a su vez demandó a la madre de su hijo por custodia compartida, razón por la cual ella lo acusó de paternidad irresponsable. Esta no es la primera vez que el cantante se ve envuelto en un problema donde se le cuestiona su paternidad. En una ocasión, las hermanas de Cuevas lo criticaron en las redes sociales por supuestamente no hacerse responsable del niño económicamente. "No tienes moral y mucho menos vergüenza. No eres hombre y mucho menos padre. Recuerda que todo lo que sube así mismo baja", le escribió a Anuel una de las hermanas. "Los sacaste a la calle. No te preocupes que ella sola no está", añadió. Anuel AA Anuel AA | Credit: Prince Williams/Wireimage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso lo acusaron de hacerle a Astrid promesas falsas y de llamar a su hijo solo una vez al mes. "Eres un falso", le dijeron. Hasta el momento, Anuel no ha brindado declaraciones sobre la demanda. El reguetonero compartió una foto de una llamada telefónica a su hijo el día de su cumpleaños el pasado junio mientras estaba de gira por Europa. "Pa mí todos los días es tu cumpleaños. Te amo Pablo", le dijo.

