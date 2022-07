Anuel AA defiende a Yailin de las críticas a su foto con celulitis: "Son editadas" Anuel AA sigue defendiendo con uñas y dientes a su esposa Yailin, ahora ante la foto de su cuerpo con celulitis. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA y Yailín Anuel AA y Yailín | Credit: Yailin la más viral/Instagram Anuel AA sigue defendiendo con uñas y dientes a su esposa Yailin. Ahora que la rapera dominicana ha estado en boca de todos luego de que los paparazzis la captaran luciendo su cuerpo con celulitis, el reguetonero ha salido en su defensa. Fue en su espectacular viaje a Ibiza, donde la pareja ha disfrutado a lo grande del agua y el sol, que la joven usó un bikini que dejaba al descubierto su trasero al natural. En medio de las tantas críticas que los detractores de Yailin le han hecho al ver su cuerpo sin retoques ni Photoshop, la pareja no pudo dejar de reaccionar. yailin la mas viral trasero celulitis yate ibiza Credit: 2022 G3/The Grosby Group En unas imágenes donde ambos aparecen conversando, la chica le dice: "Vamos a ver si soy la de la foto". Por su parte, el cantante responde mientras la besa: "Esas fotos son editadas, ese culo está impecable". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de los dimes y diretes, la pareja de recién casados está más feliz que nunca, mientras celebran su unión y festejan de gira artística por España. En este viaje la joven cumplió sus 22 años y Anuel la mimó como acostumbra hacer: a bordo de un yate, con una hermosa puesta de sol, rosas rojas y globos. "Gracias Dios mío por momentos como este!!!!!!!", dijo Anuel.

