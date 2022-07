Anuel AA celebra el cumpleaños de Yailin con globos y rosas en un lujoso yate ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Anuel y Yailin cumpleaños yate Ibiza Credit: GTres/ Grosby Group La parejita está pasando unos días idílicos en Ibiza surcado las aguas cristalinas del Mediterráneo y brindando por la vida. Además: Maluma con Kim Kardashian ¡no te pierdas las fotos trending de hoy! Empezar galería Anuel AA y Yailin La Más Viral Anuel y Yailin cumpleaños yate Ibiza Credit: GTres/ Grosby Group El cantante y su mujer abordaron un lujoso yate en Ibiza para celebrar el cumpleaños de la cantante dominicana y brindar por la vida. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Feliz cumpleaños Anuel Yailin cumpleaños yate Ibiza Credit: GTres/ Grosby Group La nacida en Los Minos —cuyo nombre de pila es Jorgina Guillermo Díaz— apareció conmovida ante el enorme ramo de rosas rojas, globos y deliciosas bebidas con las que fue sorprendida a bordo y por redes ha compartido numerosas imágenes del idílico paseo. 2 de 6 Ver Todo Maluma, Kris Jenner, Kim Kardashian y North West Maluma, Kim Kardashian, Kris Jenner, North West Credit: DPA Gruppe/The Grosby Group El cantante colombiano —quien este año lanzó su propia colección de ropa—fue uno de los afortunados que ocuparon primera fila en el desfile de alta costura de Jean Paul Gaultier en París, donde posteriormente lo vimos charlando animado con Kim Kardashian y con la editora de moda Carine Roitfeld (a la izquierda del cantante). 3 de 6 Ver Todo Anuncio Michelle Renaud Michelle Renaud con su hijo Disney on Ice Mexico Credit: Mezcalent Y luego de recibir fuertes críticas por las curas con hielos a las que sometió a su hijo Marcelo Alvarado, la actriz apareció con el pequeño en la premiere del icónico espectáculo Disney On Ice, en Ciudad de México. 4 de 6 Ver Todo José Ron JOse Ron nueva imagen La Mujer Del Diablo Credit: Mezcalent ¡Irreconocible! Así apareció el actor mexicano por los estudios de Televisa, también en la capital mexicana, donde graba su nuevo y esperado proyecto: La mujer del diablo. 5 de 6 Ver Todo Salma Hayek, Angelina Jolie y Demián Bichir Angelina Jolie , Salma Hayek , Demian Bichir Credit: Mega/The Grosby Group Y en Roma continúan las filmaciones de la nueva cinta que comanda la ganadora al Oscar (de espaldas) y que lleva a la mexicana Salma Hayek (izq.) y a su compatriota, Demián Bichir, en los estelares. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

