Anuel AA revela que continúa con el tatuaje en honor a su ex Karol G De un tiempo a la fecha, Anuel AA ha aprovechado sus eventos públicos para hablar de su ex Karol G y ahora revela que sigue teniendo el grabado en la espalda dedicado en su honor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación sentimental que mantuvieron, por tres años, Karol G y Anuel AA concluyó en el 2021 y fue de conocimiento público. Tras la ruptura, el representa de música urbana inició un romance con Yailín, con quien recientemente tuvo una nena, aunque ambos también terminaron poco tiempo antes de que ocurriera el nacimiento. Los rumores apuntaban que la sombra de la intérprete de "TQG" estuvo presente siempre. Hace unos días, el famoso hizo mención de su colega en uno de sus conciertos y ahora dejó al descubierto que aún conserva el tatuaje que se hizo en su honor; el cual, es una reproducción de una fotografía donde están los dos. Las especulaciones sobre el grabado en la piel habían estado por un tiempo, debido a que el famoso se mostró en alguna ocasión haciéndose un retoque y se pensó que lo estaba quitando. Sin embargo, cuando se presentó en Miami, mencionó, en la canción "Mcgregor", que todavía lo conservaba; incluso, lanzó indirectas a su ex llamando a las mujeres que asistieron a verlo "bebecitas" y "bichotas". Las alusiones hacia la cantante colombiana no fueron bien vistas por algunos cibernautas, quienes tomaron partido del lado de Feid, quien se dice es el actual novio de Carolina Giraldo, nombre real, o que quería colgarse de la fama de la colombiana. "Buscando fama con el nombre de Karol G"; "Quiere ganar fama a costillas de Karol G", y "La única forma de sonar es hablando de Karol G", fueron algunos comentarios. Anuel AA y Karol G Credit: Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Feid está más guapo que tú"; "Feid es un príncipe. Ese hombre se merece a Carolina Giraldo; él si sabe cómo tratar a una mujer , no como tú qué andas de pipí alegre haciendo hijos por allí para que sus madres los críen solas, eso no es de hombre. Y a Feid no le hace falta ninguna ridícula perla para hacer feliz a Karol. Él tiene cosas más valiosas e importantes"; "No lo culpo que esté celoso del Feid, es puro talento, ha construido una carrera limpia sin pasar por encima de nadie; compone sus propias canciones, ha destacado la jerga Colombiana en el género, habla lindo, está bueno. Cualquiera estaría celoso", y "Todos queremos a Feid", agregaron en otra publicación del cantante. Anuel AA ahora está soltero y se ha mostrado públicamente conviviendo con sus hijos; solo el tiempo dirá si pronto tiene una nueva novia o si hay un verdadero interés por regresar con Karol G; quien en su último tema dejó claro que no está interesada en reanudar un romance con él.

