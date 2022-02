Anuel AA compone un nuevo tema (caliente) para su novia Yailín Anuel AA compuso un tema a su novia Yailín, la dominicana que le ha robado el corazón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA llenó de regalos y detalles a su novia Yailín este día de San Valentín. Pero al boricua no le pareció suficiente y le compuso un tema a la dominicana que le ha robado el corazón. "Acabé de grabar esto", escribió el reguetonero hace unas horas al compartir con sus seguidores el tema, que tiene una letra bastante erótica, que algunos incluso han considerado vulgar, y un video donde se muestran ambos besándose. Ante este nuevo tema, los seguidores de Anuel no se pudieron quedar de boca callada, y reaccionaron con todo tipo de comentarios. "Qué romántico"; "estás haciendo lo mismo que con Karol..."; "Anuel ya no sabe cómo llamar la atención, estás sufriendo es normal fue una relación muy larga"; "qué durooo🔥❤️", le dijeron los fans. Este tema llega en medio de la polémica entre Anuel, Yailín y Karol G, quien recientemente estrenó una canción con Becky G en la que aparentemente manda un contundente mensaje al boricua. "Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento. Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti", dice la letra. "A veces no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante estas declaraciones Yailín, quien recién se comprometió con el reguetonero, publicó un video con un tema que parece ser una respuesta a Karol G, y que dice: "Me quiere a mí"

