Anuel AA comparte quién es su nueva ilusión tras su ruptura con Karol G El cantante publicó una imagen en la mejor compañía y junto a un amoroso mensaje en el que se muestra de lo más ilusionado. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de que People en Español confirmara la noticia de la ruptura de Karol G y Anuel AA, el cantante ha compartido que tiene una nueva ilusión a través de sus redes y con una foto de lo más amorosa. "Mi hijo nuevo", escribía junto a un corazón y acompañando a un video de un precioso cachorrito de la raza english bulldog. En grande escribía el nombre de 'Vegeta', así ha sido bautizado el peqeñín. Lo cierto es que el artista publicaba emocionado quién le ha devuelto la ilusión en un momento personal complicado. Image zoom Anuel AA | Credit: IG/Anuel AA El artista agradecía al criadero de los animales de esta raza por esta belleza que acaba de llegar a su vida. El momento de la entrega de este bebé bicolor, marrón y blanco, fue compartido por la empresa en las redes. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Una alegría que llega a su vida justo cuando sale a la luz la noticia de su ruptura después de dos años con su ya expareja, Karol G. La ausencia de imágenes juntos en redes hacía sospechar la posible separación, hasta que este viernes el triste desenlace fue confirmado a nuestra redacción. Lo mejor para ambos en esta nueva etapa y, por supuesto, ¡bienvenido Vegeta!

