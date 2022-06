Antonio Banderas y Penélope Cruz recuerdan cómo se conocieron y hablan del vínculo que los une Antonio Banderas y Penélope Cruz unen fuerzas en la gran pantalla, como protagonistas de la comedia Official Competition. Los actores españoles hablan del especial vínculo que los une. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Penélope Cruz y Antonio Banderas iluminan juntos la gran pantalla. Los actores españoles protagonizan la comedia Official Competition y hablan de su especial conexión. ¿Cómo se conocieron? Las estrellas hablaron con PEOPLE sobre su amistad de casi 30 años. Ambos se conocieron cuando amigos en común los presentaron. Banderas en aquel entonces era un actor poco conocido en Estados Unidos, que estaba grabando la película Philadelphia junto a Tom Hanks. Por su parte, Penélope Cruz estaba estudiando inglés. "Éramos curiosos y llenos de vida", recuerda sobre esa etapa Banderas, de 61 años, quien vivía a solo tres minutos de su compatriota Penélope Cruz en Nueva York, en la zona de Greenwich Village. Esos años de su vida fueron "mágicos", asegura Cruz, de 48 años, hoy casada con el actor español Javier Bardem. "Yo estaba impresionada y feliz por todo lo que estaba pasando con Antonio. Recuerdo ir al estreno de Philadelphia porque él nos invitó. Me hizo pensar 'tal vez esto es posible' [para mí también]", admite Cruz. Ambos se hicieron grandes amigos y Cruz comenzó a cocinarle a Antonio Banderas. "Yo estaba en una etapa muy saludable", recuerda ella. "Estaba cocinando unas hamburguesas vegetarianas que eran maravillosas y comparaba los ingredientes en D'Agostino, mi supermercado favorito". Penelope Cruz y Antonio Banderas - "Competencia Oficial" Madrid Premiere Penelope Cruz y Antonio Banderas - "Competencia Oficial" Madrid Premiere | Credit: Pablo Cuadra/WireImage Banderas le devolvió el favor, cocinándole a Penélope una paella a ella y su familia. "Medio Hollywood ha probado mi paella", bromea el actor. A través de los niños ambos han trabajado varias veces con el reconocido director Pedro Almodóvar, en distintas películas, y sorprendentemente no han compartido muchas escenas juntos. Ambos tuvieron un breve cameo en la comedia Los amantes pasajeros de Almodóvar en el 2013. Cruz hizo de la madre del personaje de Banderas en la laureada película Dolor y gloria del director español en el 2019, pero no grabaron escenas juntos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN OFFICIAL COMPETITION Still 1 - Antonio Banderas y Penelope Cruz Antonio Banderas como “Félix Rivero” y Penelope Cruz como “Lola Cuevas” en Mariano Cohn y Gastón Duprat’s OFFICIAL COMPETITION. | Credit: Cortesía de Manolo Pavon. An IFC Films release. ¿Por qué no han protagonizado más películas juntos? "Es un misterio para nosotros también", dice Cruz. "Mucha gente ha estado preguntando: ¿Por qué no trabajan juntos más?", dice Banderas. "Cuando llegamos a Estados Unidos, supongo que poner a dos españoles juntos probablemente era una sobredosis", bromea él. Finalmente protagonizan juntos la comedia Official Competition, de los directores Mariano Cohn y Gastón Duprat. En la obra, llena de humor negro, Cruz encarna a Lola, una excéntrica directora de cine que hace que las estrellas en sus obras, como Félix (interpretado por Banderas) e Iván (Oscar Martínez)— pasen por extraños experimentos como envolverlos en plástico. Penelope Cruz y Antonio Banderas - 78 Venice International Film Festival 2021 Penelope Cruz y Antonio Banderas - 78 Venice International Film Festival 2021 | Credit: Marilla Sicilia/Archivio Marilla Sicilia/Mondadori Portfolio via Getty Images Banderas asegura que ha conocido a excéntricos personajes en Hollywood, sin dar detalles ni nombres. "Trabajé con un actor muy famoso que hacía que una persona siempre estuviera atrás de él con un incienso", recuerda entre risas. "En todos lados, todo el tiempo. Y piensas: ¿Por qué tengo que oler incienso? Pero te callas porque no quieres una confrontación". Official Competition ya está en cines selectos.

