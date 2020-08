Antonio Banderas celebra su 60 cumpleaños en cuarentena: ha dado positivo a COVID-19 El célebre actor malagueño asegura que se encuentra "relativamente bien": "solo [estoy] un poco más cansado". Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cumpleaños número 60 de Antonio Banderas será sin lugar a dudas inolvidable, no solo porque inicia una nueva década de vida, sino porque ha dado positivo a COVID-19. "Quiero contaros lo siguiente..." expresó este lunes por la mañana el malagueño para soltar la noticia por medio de sus redes. "Quiero hacer público que hoy, 10 de Agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus". "Me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro y que a tantas personas está afectando alrededor del planeta", agregó el actor que ha encabezado decenas de películas, entre ellas la reciente Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, por la cual recibió múltiples galardones y la nominación al Oscar como Mejor Actor Principal. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Curiosamente Nicole Kimpel, la pareja de Banderas, festejó su 34 cumpleaños hace un par de días. "Celebrando ayer una nueva vuelta alrededor del Sol.Happy birthday Nicole!", exclamó Banderas para felicitar a la bella modelo holandesa. En las fotos el también empresario de moda aparece con muy buen semblante y feliz al lado de su pareja. ¡Le deseamos una pronta recuperación!

