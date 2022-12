Así vivieron la esposa de Messi y sus hijos la victoria de Argentina en el Mundial Antonela Roccuzzo y sus tres hijos no ha dejado de acompañar ni un segundo a Lionel Messi en el brillante recorrido de Lionel Messi en el Mundial de Qatar, cuya final disputará con Argentina contra Francia este domingo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si alguien ha seguido este Mundial de Qatar de cerca y llena de entusiasmo, esa es Antonela Roccuzzo, quien no ha dejado de acompañar ni un segundo a Leonel Messi durante sus partidos en Qatar 2022. Por eso este martes, cuando la Selección argentina a Croacia, la esposa del futbolista y sus tres hijos celebraron a lo grande la clasificación del país sudamericano en la final de la Copa del Mundo. "No te lo puedo explicar, porque no vas a entender!!!!🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 vamos Argentina!!! vamos @leomessi !!!!!", escribió Roccuzzo junto a una hermosa foto, en la que irradiaba felicidad con sus tres hijos. La argentina de 34 años no ha dejado de compartir en sus redes los momentos de alegría y apoyo que ella y sus pequeños le han dado al número 10, quien se ha visto envuelto en más de una polémica desde que llamara "bobo" a un contrincante tras el duelo de cuartos de final en el que Argentina se impuso en penales a los Países Bajos. "A semis!!! vamos argentina de mi corazooonnn❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", dijo Roccuzzo en ese entonces. Con camisetas del equipo albiceleste, la familia de Messi lo ha acompañado en Qatar y le ha dejado saber cuánto lo ama, siempre que ha tenido que salir a la cancha. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Incluso cuando el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez amenazó a Messi luego de que abucheara una camiseta de la selección mexicana, ella salió a presumir quién era el más fuerte de su casa. Se trataba de su hijo Ciro, pero muchos interpretaron este mensaje como una divertida "advertencia" al pugilista.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Así vivieron la esposa de Messi y sus hijos la victoria de Argentina en el Mundial

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.