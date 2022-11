Esposa de Lionel Messi muestra quién es más "fuerte" en casa tras las amenazas de Saúl Canelo Álvarez Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, publicó una divertida foto en medio de la controversia generada después que el futbolista argentino pateara una camiseta de la selección mexicana de fútbol. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de las amenazas que Saúl Canelo Álvarez lanzó esta semana contra Lionel Messi luego de que el argentino pisara la camiseta de la selección tricolor, la esposa del futbolista publicó una foto mostrando quién es el más "fuerte" de la casa. Mientras el debate en Twitter sigue dando de qué hablar, Antonela Roccuzzo compartió una foto en sus historias de Instagram haciendo ejercicios. "Hoy se entrenó acompañada", dijo. En primer plano de la imagen aparecía su hijo Ciro mostrando sus músculos como todo un fortachón. Antonela Roccuzzo y su hijo Antonela Roccuzzo y su hijo | Credit: Antonela Roccuzzo/IG La divertida foto aparece en medio de la polémica generada luego de que Messi pateara la camiseta de la selección mexicana que juega en la Copia Mundial de Fútbol, en Qatar, y el campeón de boxeo mexicano lo amenazara en redes sociales "Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ????", escribió pugilista de 32 años en Twitter. "¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento, Messi no ha respondido al mexicano. No obstante, varias personalidades han salido en su defensa, como es el caso del futbolista Kun Agüero. "Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da", le dijo en un tuit. Asimismo, el boxeador argentino Chino Maidana le contestó en Instagram: "Vamos Messi!!! Se para de mano con cualquiera", se lee.

