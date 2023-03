Conoce a la doble de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, ¡que causa furor en TikTok! ¡Como dos gotas de agua! La modelo y maquillista profesional Camila Burkhard acumula seguidores en la red por su belleza e impactante similitud a la esposa del campeón del fútbol. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Antonela Rocuzzo Camila 𝐁urkhard Credit: Getty Images/ IG Camila 𝐁urkhard Antonela Roccuzzo, esposa del campeón del fútbol Lionel Messi, se ha distinguido a través de los años tanto por su belleza como por ser la piedra angular en la vida de su marido. Resulta lógico que tras la coronación de Argentina como campeón del Mundial de Fútbol Qatar 2022 la popularidad de la pareja se acrecentara aún más. En redes Anto —como le dicen los fans— tiene muchos seguidores. Entre ellos destaca Camila J. Burkhard, una joven maquillista, modelo e influencer, también nacida en Argentina, cuyo parecido a la esposa de Messi —además de su espectacular figura y gran belleza— la han convertido en toda una sensación en la red. La joven originaria de Casilda, en la provincia de Santa Fe, tiene un regimiento de seguidores pero es praticularmente en TikTok donde se ha convertido en toda una sensación con sus tutoriales de belleza. Especialmente éste que ella colgó en dicha plataforma y que hasta la fecha acumula más de 3,4 millones de vistas. "Recreando el look de Anto Rocuzzo", se escucha decir a la modelo con voz en off mientras recrear el look que la esposa de Messi llevó a un evento de alfombra roja. "Pensé que eras Anto", comentó uno de sus seguidores al reaccionar al clip. "Estoy seguro de que si Messi entrara a la habitación pensaría que tú eres su esposa", añadió otro usuario. @@khardcamila6 La joven modela todo tipo de prendas y enseña algunos trucos de maquillake.Según fuentes locales en el 2019 Camila fue una de las 10 candidatas para ser Miss Mundo Argentina: camila burkhard Credit: IG/camila burkhard SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora solo falta saber cómo es esta guapa chica en cuanto a personalidad. Recordemos que de acuerdo con Messi su esposa "tiene un montón de cualidades grandiosas"."Realmente admiro el cómo ella lidia con la rutina. Siempre está de buen humor", contó el argentino al FC Barcelona. "Se enfrenta a los problemas de manera admirable. Es altamente inteligente y bien ajustada en todos los aspectos de la vida". ¡Vaya dechado de virtudes!

