Muere el futbolista Anton Walkes a sus 25 años: los detalles de la tragedia El futbolista Anton Walkes falleció a sus 25 años. Los detalles de su inesperada partida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El futbolista Anton Walkes falleció a sus 25 años. La estrella de MLS murió en un accidente en un barco en Florida, confirmó su equipo. Un choque entre dos botes cerca de Miami Marine Stadium cobró la vida de Walkes. El jugador de Charlotte FC fue encontrado inconsciente y llevado a la orilla, donde oficiales de Miami Fire Rescue trataron de revivirlo, reporta PEOPLE. Walkes iba manejando uno de los barcos y fue llevado a un hospital cercano, donde luego falleció debido a sus heridas. La investigación sobre el incidente está en desarrollo y no se ha revelado más información sobre la tragedia. "Él era un increíble hijo, padre, compañero y miembro del equipo, cuya manera alegre de ver la vida tocaba a todo el que lo conocía", dijo David Tepper, el dueño de su equipo de soccer. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anton Walkes Atlanta United v Inter Miami CF Anton Walkes | Credit: Michael Reaves/Getty Images Tepper añadió que Anton hacía que todas las personas a su alrededor fueran mejores y representaba a su equipo con excelencia. "Será extrañado por muchos y nuestras oraciones están con la familia de Anton en este doloroso momento", dijo. "Anton era un jugador talentoso y dedicado que era amado por sus compañeros en el equipo y por sus fanáticos", expresó Major League Soccer. Nacido en Londres, Walkes se graduó de la prestigiosa Tottenham Hotspur Academy en el 2017. Antes de jugar con el equipo Charlotte FC, jugó Atlanta United FC. Que en paz descanse.

