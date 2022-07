Anthony Hopkins enciende las redes bailando famosa cumbia latina Del temible Hannibal Lecter a un bailarín latino; Anthony Hopkins sorprende a todos al mostrar sus dotes en la danza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2003, Anthony Hopkins contrajo nupcias con la productora, escritora y actriz de cine Stella Arroyave y, a decir del actor, su esposa de origen colombiano le ha inyectado nueva vida. "Estoy casado con una mujer que tiene un optimismo a prueba de todo. Desde que abre sus ojos es feliz. Me dice todo el tiempo que deje de preocuparme y que viva el momento. Ella me enseñó a disfrutar de la vida.Yo estuve a punto de matarme años atrás por culpa del alcohol, estuve al borde del precipicio, pero di un paso atrás y ahora sé que cada día que vivo es un regalo", mencionó hace un tiempo a los medios de comunicación. Quizá por ello, el protagonista de la película Zero Contact no duda en mostrar su habilidad para los ritmos latinos y ahora saca a relucir sus pasos de baile con la canción "La pollera colorá". Así, el también director, quien porta una colorida camisa de flores, pantalón color camel y un sombrero Panamá, no dudó en moverse al compás de esta emblemática cumbia colombiana y darlo a conocer en video."Vibras de domingo de verano", escribió para acompañar dicho audiovisual que publicó en su cuenta de Instagram. Los internautas reaccionaron ante el agradable acto del famoso inglés. "Anthony Hopkins esto puede curar la depresión, estoy guardando esta para mí"; "¡Sí! Sir Hopkins me sorprende todos los días"; "¡Un británico cumbianbero!"; "Baila conmigo"; "¡¡¡¡Guepaje!!!! ¡¡¡¡Cumbia colombiana!!!! ¡El mejor embajador!"; "Demostrando su sabor latino"; "Tu cuerpo pide salsa, dice Hannibal", y "Tú bailas muy bien. Te amamos Anthony Hopkins", fueron algunos comentarios. Anthony Hopkins Anthony Hopkins | Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También hubo quienes hicieron referencia a su esposa latina. "El maestro del séptimo arte y su esposa colombiana"; "Está casado con una cañela... por eso conoce de Colombia"; "Cuando estás casado con una colombiana"; y "Eso pasa cuando te casas con una colombiana", agregaron. Las felicitaciones y buenos comentarios hacia Anthony Hopkins no cesan; incluso, recibió invitaciones para asistir a eventos de baile. Quizá luego deleite a los fanáticos con otra muestra de su talento en la danza.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Anthony Hopkins enciende las redes bailando famosa cumbia latina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.