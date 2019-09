Así luce ahora el protagonista de Pablo Escobar: El patrón del mal tras perder 100 libras de peso Pero no todo fue fácil ni de la noche a la mañana. ¿Cuál fue su clave? Cuenta el actor que le tomó seis años de dieta y bicicleta. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El actor colombiano Andrés Parra, conocido internacionalmente a través de las pantallas de Telemundo tras interpretar a Pablo Escobar en la serie El patrón del mal, ha tenido una increíble transformación física. ¡El intérprete bajó 100 libras y luce espectacular! Pero no todo fue fácil ni de la noche a la mañana. ¿Cuál fue su clave? Cuenta el actor que le tomó seis años de dieta y bicicleta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de sus redes sociales el actor compartió detalles de su transformación luego de recibir una abrumadora cantidad de mensajes y felicitaciones al mostrar sus fotos de antes y después. Image zoom UniMás; Alexander Tamargo/Getty Images for Dominicana Iris Movie Awards “En algún momento pensé en el balón gástrico, sin embargo, di con una nutricionista maravillosa con la que hablamos largo y tendido del tema, fue muy honesta conmigo y me impulsó a hacerme el balón, pero de cabeza”, escribió el actor con humor refiriéndose al cambio de mentalidad u “operación” que tuvo que hacer en su cuenta de Instagram. “Operar la manera de relacionarme con las porciones exageradas de comida”. Aparte de dieta y bicicleta, Parra acudió a un centro de acondicionamiento y preparación física semanalmente. Y así empezamos este viaje, durante los primeros dos años nos vimos cada 8 días, y juntos logramos superar los altos y los bajos, los pesos memoria, el desespero, el mal genio y la inmensa felicidad de ir perdiendo peso poco a poco. Al final fueron 6 años de dieta, Dynash y bicicleta, para un total de 45 kilos”. ¿El reto más fuerte luego de perder peso? “Obviamente quedé con un colgajo importante en el estómago. Si mi memoria no me falla fueron 3 kilos de piel, una cirugía una ¡dolorosísima! Horrible, un postoperatorio infernal, 4 años después sigo sin el total de sensibilidad en varias zonas del estómago. Pero esa llanta no iba a salir de otra forma”, recuerda. Parra además ha contado con el apoyo de su pareja, quien ha estado al pie del cañón sin quitar el dedo del renglón. “Ella tiene un fetiche con los gordos y yo le salí tremendo ‘paquete’ Se enamoró del gordo y ahora me mira y dice: “anda niñooooo mira tu eso” En fin”. Image zoom Por último, el actor incitó a sus seguidores a que opten por un estilo de vida más saludable en lugar de acudir a las cirugías. “Se logra, pero hay q meterle candela, mi consejo: Si pueden evitar el balón o el bypass”. Advertisement EDIT POST

