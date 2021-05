Antes de morir, Ray Reyes estaba preparando la historia de su vida El exintegrante de Menudo Ray Reyes, quien falleció hace unos días, estaba trabajando en su biografía, en la que también incluiría detalles desconocidos de la famosa agrupación musical. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado 30 de abril murió, a los 51 años, Ray Reyes. Poco tiempo antes tuvo una serie de encuentros con Damarisse Martínez, una escritora que narró la historia de Menudo en el libro Súbete a mi moto. Ahora revela que el exintegrante de esta famosa agrupación puertorriqueña quería contar su biografía y agregar la experiencia de otros de sus miembros. "Tuve varias conversaciones con Ray [Reyes]; de hecho tuvimos una muy estrecha, fue una charla, pero a la misma vez una experiencia porque estuvimos casi hora y media hablando de todas aquellas cosas que faltaban en mi libro", relató Martinez al programa de televisión mexicano Ventaneando (TV Azteca). "Él me estaba compartiendo toda esta información por una inquietud que tenía de dar a conocer esa otra cara o esa historia de Menudo desde la perspectiva de alguien que estuvo en un momento cumbre en la historia del grupo". De acuerdo con la autora, el proyecto del cantante era "mucho más amplio" y ambicioso porque quería convertirlo en "un documento histórico sobre la agrupación" que marcó a varias generaciones. Ray Reyes Credit: Ray Reyes Twitter SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aunque podemos pensar que se era solamente un grupo musical, se trata de un movimiento, una marca que caló hondo en la historia del entretenimiento y que además de ser una marca era, literalmente, lo que cobijaba la vida de eventualmente quienes fueron 30 personas", advirtió. "Ese legado no era solamente para él, sino para todos aquellos que de una manera u otra fueron parte o le dieron vida a la historia de Menudo". Damaris Martínez asegura que también había interés de cadenas de televisión para crear una serie con esta información; dejó claro que "cuando conversé" con Ray Reyes "se escuchaba muy animado y muy bien de salud", y no pensó que tendría una muerte temprana. "El equipo de trabajo que estaba compartiendo este proyecto con Ray probablemente tenga la ilusión de continuarlo en honor a él. Así que por ese respeto, voy a mantener de manera confidencial aquella conversación, aquellos detalles, para darle espacio a ellos de que todavía puedan realizar ese proyecto", concluyó.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Antes de morir, Ray Reyes estaba preparando la historia de su vida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.