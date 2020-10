Ante la falta de trabajo por la pandemia, Ivonne Montero se convierte en empresaria Ivonne Montero da a conocer los detalles de su nueva actividad profesional y asegura que ahora ha tenido que realizar trabajo de oficina en su casa. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia ha golpeado fuerte a la industria del espectáculo y muchos actores se han quedado sin trabajo; tal es el caso de Ivonne Montero, quien ante esta situación ha decidido convertirse en empresaria para tener nuevas formas de ingreso económico que le permitan mantener a su hija Antonella. “Trabajo, evidentemente, bloqueado hasta el próximo año”, reveló Montero al programa mexicano de radio Todo para la Mujer (Radio Fórmula). “Estoy levantando una empresa, desde principios de este año. Estoy de socia con un empresa y he estado haciendo mucho trabajo de oficina, todos los días, incansable. Estoy apasionada en ese sentido”. RELACIONADO: ¿Por qué Ivonne Montero pensó en suicidarse? Image zoom Ivonne Montero en la presentación de la obra El último día de mi vida en enero de 2020 La actriz explicó que se asoció con una compañía de productos varios que incluyen artículos de belleza, limpieza, alimentos, cuidado de la piel, entre otros. Así, la también cantante se está encargando de abrir la sucursal en México y desarrollar la red de mercadeo internacional, que es la base principal de distribución. Image zoom Mezcalent “Es una empresa brasileña que tiene alrededor de 30 años laborando. Se ha vuelto líder en su país, en Brasil, y los últimos siete años empezó con su expansión internacional”, explicó. “Son productos de uso cotidiano, de todo tipo, desde pasta de dientes, café, batidos, cremas, exfoliantes de rostro, perfumes. La propuesta es, justamente, esa expansión internacional”. Image zoom AP Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a iniciar este camino, Ivonne Montero no pierde la esperanza de poder retomar su carrera en breve; incluso, dio a conocer que tiene algunas ofertas laborales que podrían concentrarse próximamente. “Estoy concentrada en eso [su empresa] y en espera de que se reactive nuestro sector, del medio del espectáculo, los shows, el teatro y demás”, agregó. “Hay un par de proyectos para el fin de año y el próximo año. Entonces, esperando a que siga pasando el tiempo”.

