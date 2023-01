Annie Wersching, actriz de Star Trek, muere a los 45 años La intérprete había sido diagnosticada con cáncer en el 2020. "Hay un enorme agujero en el alma de nuestra familia" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Annie Wersching, protagonista de Star Trek: Picard, Bosch y Timeless, entre otros trabajos, ha fallecido a los 45 años, informa PEOPLE. La actriz padecía cáncer desde el 2020, compartió la revista Deadline. No más detalles al respecto quisieron ser dados por sus allegados. Stephen Full, esposo de la artista, ofreció unas sentidas palabras para dicha publicación en homenaje a su mujer. "Hay un enorme agujero en el alma de nuestra familia hoy. Pero ella nos dejó las herramientas para llenarlo", lee parte de su escrito. Annie Wersching Fallece la actriz Annie Wersching | Credit: (Photo by Amanda Edwards/Getty Images) "Ella encontró la maravilla en las cosas más pequeñas. No necesitaba música para bailar. Nos enseñó a no esperar a que la aventura te encuentre. 'Ve a buscarla. Está en todos lados'. Y la encontraremos", expresó emocionado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Compañeros y amigos compartieron mensajes en honor a Annie, donde expresaban la tristeza de su partida y el honor de haberla conocido. Neil Druckmann, co-president de Naughty Dog, el juego de compañía detrás de la serie The Last of Us, le dedicó unas conmovedoras palabras. "Perdimos a una hermosa artista y ser humano. Mi corazón está hecho añicos", escribió en su tuit. Además, acompañó su mensaje con la página de GoFundMe de apoyo a la familia de la actriz en estos momentos. Annie tenía tres hijos y siempre quiso recuperarse para volver a trabajar y ofrecerles lo mejor. Descanse en Paz.

