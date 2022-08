Recordando a Anne Heche Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Anne Heche 74th Annual Directors Guild Of America Awards Credit: Getty Images La actriz falleció a los 53 años luego de permanecer en coma tras un terrible accidente de carro. Repasamos su vida y obra. Empezar galería Hasta siempre, Anne Heche Anne Heche 74th Annual Directors Guild Of America Awards Credit: Getty Images La actriz falleció el 12 de agosto a sus 53 años tras una semana de permanecer en coma tras sufrir un terrible accidente de carro. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio El salto a la fama Anne Heche saltó a la fama con la serie Another World Credit: Getty Images Anne Heche irrumpió en la escena en 1984 con la telenovela Another World, haciendo el papel de las gemelas Vicky y Marley. En 1991 obtuvo un Emmy por su destacada participación en dicho drama. 2 de 9 Ver Todo El amor con Ellen DeGeneres Anne Heche y Ellen DeGeneres Credit: Ron Davis/Getty Images En 1997 la actriz destapó su relación amorosa con la comediante Ellen DeGeneres convirtiéndose en una de las primeras parejas abiertamente lésbicas en Hollywood. "Tomé algunas decisiones verdaderamente increíbles para encontrar el amor", contó ella a PEOPLE sobre la relación que concluyó en el 2000. "Sin Ellen, jamás había encontrado la claridad que tengo ahora". 3 de 9 Ver Todo Anuncio Su carrera fílmica Harrison Ford y Anne Heche película 6Days,7 Nights Credit: Getty Images Heche participó en importantes producciones fílmicas, entre las que destacan 6 Days, 7 Nights, al lado de Harrison Ford (izq.), Volcano y el remake del clásico de Hitchcock Pshycho. 4 de 9 Ver Todo Enamorada Anne Heche y James Tupper Credit: Getty Images La actriz volvió a encontrar el amor en brazos del cineasta Coley Laffoon, con quien se casó al año de su ruptura con Ellen. Seis años después la rubia comenzaría un romance con su colega James Tupper (der.), "Hay algo verdaderamente confortante en el poder conectar verdaderamente con alguien y ser comprendido. ¿No es eso lo que todos queremos?", exclamó la actriz a PEOPLE. 5 de 9 Ver Todo En Broadway Anne Heche y Alex Baldwin en Broadway obra Twentieth Century Credit: Getty Images Siempre versátil, la actriz probó suerte en la meca del teatro al lado de Alec Baldwin en la producción del 2002 del Twentieth Century, que la valió el premio Tony a la Mejor Actriz. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mamá Anne Heche y sus hijos Homer y Atlas Credit: IG/Anne Heche El papel favorito de Anne Heche era sin duda el de madre, y aquí la vemos con sus hijos Homer (der.) nacido en 2002 y fruto de su relación con Coley Laffoon. A la izquierda vemos al Benjamín de la familia, Atlas, a quien tuvo con James Tupper en 2009. 7 de 9 Ver Todo Toda una estrella Anne Heche en Dancing With the Stars Credit: Getty Images La actriz también probó suerte como bailarina en la 29ma temporada de Dancing With the Stars al lado de Keo Motsepe. 8 de 9 Ver Todo Su último rol Anne Heche su última serie se llamaba All Rise Credit: Erik Voake/CBS via Getty Images La última vez que la vimos como actriz fue haciendo el papel de Corrine Cuthbert en el drama de abogados All Rise (CBS). El 5 de agosto, la rubia se vio involucrada en un choque en Los Ángeles impactándose contra una vivienda y resultando con graves quemaduras y heridas. Para agosto 8 su condición se reportaba como grave, según confirmó PEOPLE. Que en paz descanse. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Recordando a Anne Heche

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.