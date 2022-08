La actriz Anne Heche ingresada de gravedad tras mortal accidente, su coche ardió en llamas La intérprete chocó frontalmente con una vivienda y su vehículo terminó explotando, provocándole serias quemaduras que la mantienen en estado crítico en el hospital. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Anne Heche se encuentra en estado crítico tras un accidente de coche en California. La intérprete de 53 años tuvo que ser entubada y se mantiene grave tras el choque de frontal de su Mini Cooper contra una vivienda de Los Ángeles este viernes. El vehículo ardió en llamas segundos después del impacto y Heche, quien sufrió fuertes quemaduras, fue finalmente trasladada a una camilla tras el socorro de los bomberos a su llegada. Lograron sacarla con dificultad del coche ya que el fuego era potente. El que fuera su expareja, Thomas Jane, confirmó a la publicación Daily Mail que, a pesar de la gravedad, se espera que la actriz salga adelante. Anne Heche Anne Heche | Credit: The Grosby Group "Mis pensamientos y oraciones están con Anne, uno de los mayores talentos de su generación. Afortunadamente nadie más salió herido", recoge el comunicado del también actor. Según el New York Post, se necesitaron al menos 60 bomberos para apagar el fuego del coche y poder rescatar Anne del interior, una vez controlado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Les tomó alrededor de media hora para acabar con las llamas, sacar el coche del lugar donde estaba incrustado y, finalmente, extraer a Anne. Los allí presentes aseguraron creer que estaría muerta tras la cantidad de tiempo que el vehículo estuvo en llamas con ella en su interior. La casa contra la que se estrelló quedó destrozada. La buena noticia es que los habitantes de ella, perritos incluidos, no fueron afectados al estar justo al otro lado de la vivienda. Aunque se estudian las causas del choque, se ha adelantado que Anne iba a una velocidad demasiado alta, de ahí el fuerte impacto y la explosión.

