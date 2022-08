Anne Heche "no se espera que sobreviva" tras su terrorífico accidente de tráfico La actriz Anne Heche ha permanecido en coma con significativo daño pulmonar y una lesión cerebral grave desde su accidente automovilístico el pasado 5 de agosto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Anne Heche enfrenta un pronóstico sombrío luego de sufrir un catastrófico accidente automovilístico que le causó un grave daño cerebral. Tras permanecer una semana en el hospital en estado de coma con problemas pulmonares significativos y quemaduras que requieren intervención quirúrgica, un representante de la artista de 53 años asegura que no se espera que sobreviva. "Desafortunadamente, debido al accidente, Anne sufrió una severa lesión anóxica y continúa en coma en condición crítica", informó a People su representante a través de un comunicado. "No se espera que sobreviva". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a su equipo, el proceso para donar sus órganos ya se ha iniciado. "Su deseo por mucho tiempo ha sido donar sus órganos y permanece en soporte vital para determinar si eso es viable", comentó el representante. Anne Heche US-ENTERTAINMENT-FILM-DIRECTORS-AWARD Anne Heche | Credit: Lisa O'CONNOR/AFPPhoto by LISA O'CONNOR/AFP via Getty Images Además, agradeció, a nombre de la actriz y su familia, el incalculable apoyo y cariño demostrado a la artista tras el incidente ocurrido el pasado 5 de agosto, cuando el auto que conducía la actriz se estrelló contra una casa del vecindario Mar Vista, en Los Ángeles, y se incendió. "Queremos agradecer a todos por sus buenos deseos y oraciones para la recuperación de Anne, y al dedicado personal y las maravillosas enfermeras que cuidaron de Anne en el hospital Grossman Burn Center en West Hills", dice el comunicado en nombre de la familia. "Anne tenía un enorme corazón que tocaba a quien la conocía su espíritu generoso. Más que su extraordinario talento, veía el compartir amabilidad y alegría, como su trabajo- especialmente [en abogar] por la aceptación de a quien amar. Será recordada por su valiente honestidad y sincera y cariñosamente extrañada por su luz". Heche tiene dos hijos: Homer, de 20 años; y el pequeño Atlas, de 13. En los últimos meses, la actriz se había mantenido ocupada, trabajando en varios proyectos que pronto saldrán a la luz. En junio, terminó de grabar la película Girl in Room 13, para la cadena LIfetime, la cual está supuesta a estrenar en el otoño. Además, participó en la cinta de suspenso Full Ride, y tienen un papel recurrente en All Rise, para el canal OWN. También forma parte del programa Idol para HBO.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Anne Heche "no se espera que sobreviva" tras su terrorífico accidente de tráfico

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.