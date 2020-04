Anna Kournikova presume de su hija Mary ¡Míralos! ¡Qué hermosa! Anna Kournikova publicó una hermosa foto de su hija Mary en Instagram. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Luego que el cantante español Enrique Iglesias publicara un tierno video junto a su recién nacida, su pareja Anna Kournikova optó por publicar una tierna foto de su princesa. En la fotografía vemos a madre e hija posando para la cámara ¡Qué hermosas! Otro momento tierno en las redes sociales lo protagonizaron el actor Daniel Elbittar y su hijo Maximiliano. “¡Cómo pasa el tiempo, crecen demasiado rápido”, escribió el artista en el pie de esta fotografía. La hija menor de la actriz Michelle Vieth está creciendo y rápido, como lo reveló una fotografía compartida por la artista en las redes sociales. La pequeña Keika que, es la que más se parece a su madre, es la más joven de dos hermanas y ya está a punto de cumplir sus 4 añitos este próximo 21 de abril. A través de esta fotografía, Mauricio Ochmann y su hija Kailani, fruto de su relación con la actriz Aislinn Derbez, les mandan “mucho amor”. La actriz Ruddy Rodríguez saludando a sus fans en esta cuarentena y pidiéndoles que por favor “se queden en casa”. “¡Hoy tuvimos rutina juntas! En familia todo es mejor. Es tiempo de sacar lo mejor de nosotros. Así como muchos estamos aprovechando para limpiar nuestras casas y reacomodarlas, es una buena oportunidad para limpiar y reacomodar malos hábitos, defectos de carácter y actitudes que lastiman a quienes amamos y a nosotros mismos. ¿Que dices? ¿cuando empiezas? Todos tenemos algo que cambiar, desechar o mejorar. Si podemosromper los malos hábitos, modos y actitudes. Por ti, por ellos. ¡Empieza ya! Les mando mucho amor hermosuras”, dijo Andrea Legarreta a través de esta fotografía donde la vemos sonriendo junto a sus hijas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El presentador Quique Usales empezó su día con unas alentadoras palabras para sus seguidores: "Buen día. Hay días llenos de vientos, hay días llenos de furia, hay días llenos de lágrimas, días a todo color y otros en blanco y negro... pero también hay días llenos de amor que nos dan el coraje para seguir adelante. Cuantas veces pensamos que estaba todo perdido, qué no podíamos, qué no había más nada que hacer...y sin embargo al final todo se solucionó. Esta vez no será diferente ¡de esta salimos!". El cantante Ricky Martin al finnos presentó a su hijo Renn. E pequeño es el cuarto hijo del artista, y el segundo en su matrimonio con Jwan Yosef. Advertisement

Close Share options

Close View image Anna Kournikova presume de su hija Mary ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.