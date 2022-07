Viuda de Fernando del Solar rompe el silencio y revela dónde quedarán los restos del conductor Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, da a conocer importantes detalles tras los funerales del presentador de origen argentino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado jueves 30 de junio de 2022, falleció a los 49 años Fernando del Solar tras luchar por largo tiempo contra un tipo de cáncer conocido como línfoma de Hodgkin. En marzo de 2022, tras mantener un romance por varios años con Anna Ferro, el presentador contrajo segundas nupcias. Su ahora viuda, quien se había mantenido fuera del ojo público tras el deceso de su marido, ha roto el silencio y dio a conocer cuál será la última morada de las cenizas del también actor de origen argentino, dando a entender que será en el mar. "Por fin en casa", escribió Ferro en su cuenta de Instagram. "Después al mar. Mi bello ser de luz; amore mío". Acompañó este mensaje con una imagen de la repisa de lo que parece ser la casa matrimonial, donde se ve una fotografía de Del Solar, en blanco y negro, montada en una pared, una urna blanca y redonda con sus cenizas; de un lado hay un arreglo de flores blancas y en el otro una imagen de la pareja sonriente. También se puede apreciar un arreglo con un par de orquídeas blancas que en una de las ramas tiene otras instantáneas de la pareja. Fernando del Solar y su esposa Anna Ferro Credit: Anna Ferro Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los mensajes de parte de los usuarios estuvieron a la orden del día para mostrarle su apoyo a la viuda. "Abrazo querida Anna"; "Te abrazo fuerte amiga linda. Besos al cielo Fer… descansa"; "Te abrazo con mucho cariño"; "No te conozco., pero que placer coincidir con una persona como tú. Que Dios te dé la paz y serenidad para seguir adelante", y "Anna, fuiste el amor de su vida, lo diste todo por él y él por ti, quédate con ese amor para siempre, porque no muere, quien no se olvida. Te abrazo con el alma y arriba tu corazón junto al de nuestro amado Fer", fueron algunos comentarios. La pareja se conoció en 2016, juntos iniciaron un proyecto para impartir talleres de transformación personal. En diversas ocasiones, Fernando del Solar expresó públicamente su amor por Anna Ferro.

