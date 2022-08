Viuda de Fernando del Solar será desalojada por Ingrid Coronado de la casa donde vive Anna Ferro, la viuda del conductor y actor Fernando del Solar, tendrá que abandonar el apartamento donde vive en Cuernavaca, México, que es propiedad de Ingrid Coronado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fernando del Solar y su esposa Anna Ferro Credit: Anna Ferro Instagram Anna Ferro, la viuda del conductor y actor Fernando del Solar, tendrá que abandonar el apartamento donde vive en Cuernavaca, México, ya que el inmueble es propiedad de Ingrid Coronado. Claudia Ramírez, abogada de Coronado, explicó en el programa de televisión mexicano Ventaneando que la casa donde vive Ferro es propiedad de la conductora y actriz mexicana, madre de los hijos de Del Solar, y que podría reclamarlo en cualquier momento. "El departamento donde vivía Fernando, en Cuernavaca, está a nombre de Ingrid, y ahí vivía él con su esposa, la señora Anna Ferro. Ingrid no peleó para que se salieran ni él ni la señora, así que los dejó vivir ahí", explicó la abogada. Anna Ferro y Fernando del Solar Anna Ferro y Fernando del Solar | Credit: Anna Ferro/IG También aseguró que la pareja no "le pagaban renta y la propiedad era de ella. (Anna) va a tener que entregarle la propiedad a Ingrid, no va a quedar de otra", añadió. Ramírez habló de la polémica que ha rodeado la muerte del expresentador de Venga la alegría relacionada con una demanda que Coronado habría puesto a Del Solar antes de morir por la manutención de sus hijos, y por lo cual ha sido muy criticada. "El 25 de enero del 2016, el señor Fernando demanda el divorcio a la señora Ingrid, pide que le pague el 20 o 30 por ciento de sus ingresos y que no salga del país", dijo. "En el momento del juicio, se determina que el señor Fernando le pague a sus dos hijos las colegiaturas y el seguro de gastos médicos, desgraciadamente, un día dice que ya no y solamente le paga la colegiatura a uno de sus hijos", detalló. ex-Garibaldi Ingrid Coronado ex-Garibaldi Ingrid Coronado | Credit: INSTAGRAM @ingridcoronadomx No obstante, "al día de hoy, el señor tiene un adeudo en el juzgado de más de 300 mil pesos por no haber pagado esa colegiatura". "Él tenía la posibilidad económica de hacer frente a sus responsabilidades porque acababa de recibir dinero, sin embargo, tampoco lo puso en la mesa", indicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Había una empresa que pusieron Ingrid y Fernando, que llevaba el nombre de sus hijos, en la que había un dinero de ambos y él lo sacó de la cuenta, sin preguntarle", dijo. "Ella les da techo, les da la comida, paga clases, ella se hace responsable al 100 por ciento y siempre la han tratado como la que demandó, la que tenía la culpa, la que le pedía dinero a él, y se fue haciendo la bola de nieve de información que no era cierta", indicó la abogada.

