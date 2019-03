Anna Faris y Chris Pratt estarían luchando por salvar su matrimonio Tras anunciar su separación, aseguran que estarían tratando de darse una nueva oportunidad. ¿Será? Celeste Rodas de Juárez Puede que la sangre no llegara al río después de que Anna Faris anunciara a principios de agosto que su matrimonio con Chris Pratt había llegado a su fin. Ahora la pareja podría estar tratando de salvar su relación. Según informó Life & Style, Chris y Anna comenzaron a asistir a una terapia de parejas y están tratando de resolver sus problemas en privado. “Es la primera vez que toman esta asesoría juntos y esto sucedió solo después de que se separaron”, reveló ese medio. “Se han comprometido a ello. Están tratando de reducir la presión haciéndolo fuera del ojo público, porque todavía hay mucho amor entre ellos”. Faris explicó el pasado 6 de agosto en su página de Instagram en un sentido mensaje que sus esfuerzos por largo tiempo para lograr que su relación funcionara habían fracasado, por lo que estaban “muy decepcionados”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jason LaVeris/FilmMagic En ese mismo texto, la actriz resaltó que la prioridad de ambos seguía siendo su hijo de cinco años, Jack. Por su bien querían mantener esta parte de su vida en el ámbito de lo privado. “Todavía nos amamos mucho y siempre amaremos el tiempo juntos”. Jesse Grant/Getty Images for Disney Los fans del actor que dio vida a Andy Dwyer en la serie Parks & Recreation, y los de su aún esposa estarán contentos con la posibilidad de que la pareja rescate su matrimonio de 8 años, pues habían manifestado su tristeza en las redes sociales con mensajes. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

