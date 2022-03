Anna Delvey, la mujer que inspiró la serie Inventing Anna de Netflix, liberada de centro de detención Anna Delvey, la mujer que inspiró la serie Inventing Anna de Netflix, ya no estará bajo custodia de ICE y será deportada a Alemania. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anna Delvey Credit: Nicole Rivelli/Netflix; TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images La impostora socialité Anna Delvey, quien inspiró la popular serie de Netflix Inventing Anna, ha sido liberada de un centro de detención en Nueva York, reporta The New York Post. Anna, de 31 años, cuyo verdadero apellido es Sorokin, fue acusada de hacerse pasar por una rica heredera y robar dinero a varias personas influyentes. La joven, quien estaba bajo la custodia de ICE, será deportada a Alemania. Según reportes, abordará un vuelo rumbo a Frankfurt el lunes en la noche. El mes pasado, Sorokin demandó a las autoridades de inmigración por contagiarse de coronavirus el 19 de enero, mientras estaban bajo su custodia. Sorokin llegó a la ciudad de Nueva York en el 2013 con el sueño de abrir un exclusivo club para las artes para adinerados miembros, pero terminó en prisión cuando se descubrieron sus mentiras. La joven pretendía ser una millonaria heredera alemana, pero en realidad nació en Domodedovo, un vecindario de clase media en Moscú. Su padre no era un multimillonario, sino un chofer de camiones y su madre era dueña de una pequeña bodega, reporta The New York Post. La familia se mudó a Alemania cuando Anna tenía 16 años. Anna Delvey Credit: (TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sorokin fue acusada de estafar a varios amigos y empresas, incluyendo reconocidos hoteles en Nueva York, de $275,000. La joven pasó casi cuatro años en la cárcel antes de ser liberada por buena conducta en febrero del 2021. Sin embargo luego fue detenida por ICE porque su visa para estar en Estados Unidos se expiró. Su amiga, Neffatari Davis —quien inspiró el personaje de "Neff" en la serie— piensa que ya Sorokin ha pagado lo que hizo mal y dijo a The New York Post: "Ella usó el dinero que le dio Netflix para devolverle dinero a todos, ya ella no debe dinero. Ella ha pagado sus crímenes, no mató a nadie".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Anna Delvey, la mujer que inspiró la serie Inventing Anna de Netflix, liberada de centro de detención

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.