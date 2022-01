Otro año sin Kobe Bryant y Gianna. ¿Cómo ha sanado su familia? ¿Cómo los honran en segundo aniversario de sus muertes? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Kobe Bryant Credit: (Elsa/Getty Images) Se cumple otro año hoy desde la muerte de Kobe Bryant y su hija Gianna. La estrella del baloncesto murió a sus 41 años cuando un helicóptero en el que viajaba junto su hija Gianna, de 13 años, y otros siete pasajeros, se accidentó en California. ¿Cómo los honra su familia en el segundo aniversario de sus muertes? ¿Cómo han sanado después de estas devastadoras pérdidas? ¡Los detalles! Empezar galería Dos años después Vanessa Bryant Kobe Bryant Credit: (Kevork Djansezian/Getty Images) Vanessa Bryant ha sanado poco a poco su alma tras las inesperadas muertes de Kobe Bryant y su hija Gianna hace dos años. La madre se ha enfocado en sacar adelante a sus tres hijas: Natalia, de 19 años, Bianka, de 5, y Capri, de 2. Todas se fueron a practicar snowboarding y jugar en la nieve en enero, en Jackson Hole, Wyoming, disfrutando de unas merecidas vacaciones. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Una historia llena de magia Kobe Bryant Vanessa Bryant Gianna Bryant Credit: (Paul Hiffmeyer/Disney via Getty Images) La primera cita amorosa de Kobe Bryant y Vanessa Bryant fue en Disneyland, donde irían años después junto a sus hijas. La pareja se comprometió cuando Vanessa cumplió 18 años y se casaron el 18 de abril del 2001. 2 de 10 Ver Todo Amor a primera vista Kobe Bryant Vanessa Bryant Credit: (Kevin Mazur/Getty Images for Sean Combs) La pareja estuvo casada 19 años antes de la trágica muerte de Kobe. El baloncestista conoció a Vanessa Urbieta Cornejo Laine en el set de un video musical en 1999. En aquel entonces Kobe tenía 20 años y Vanessa tenía 17 y aún estudiaba en la escuela secundaria, reporta PEOPLE. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Sus tesoros Kobe Bryant Vanessa Bryant Credit: (Stephen Dunn/Getty Images) En el 2016 Kobe Bryant se retiró del baloncesto, disfrutando más tiempo de calidad con su familia, viajando con su esposa al desierto de Arizona o a museos en París. 4 de 10 Ver Todo Amor eterno Vanessa Bryant Kobe Bryant Credit: (Frank Micelotta/Getty Images) En agosto, recordando el que hubiese sido el cumpleaños 43 de su esposo, Vanessa Bryant le dedicó un mensaje en Instagram: "Happy birthday, Papi. Te Amo por siempre. Amor Eterno". 5 de 10 Ver Todo En las buenas y en las malas Kobe Bryant Vanessa Bryant Credit: (Frank Micelotta/Getty Images) Si bien casi llegan a divorciarse y tuvieron varios momentos de crisis, Kobe Bryant agradeció el apoyo y amor incondicional de su esposa. En una entrevista con Extra, el baloncestista confesó que después de tener cuatro hijas, estaban aún abiertos a la posibilidad de tener un varón, sueño que quedó inconcluso. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Nace otra estrella Kobe Bryant Vanessa Bryant Credit: (Maxx Wolfson/Getty Images) Su hija mayor, Natalia Bryant, recién cumplió 19 años y está estudiando en la universidad. Además brilla como modelo y firmó un contrato con IMG Models. 7 de 10 Ver Todo Un paso a la vez Kobe Bryant Vanessa Bryant Credit: (Taylor Hill/Getty Images) La pareja tuvo cuatro hijas: Natalia: Gianna, Bianka y Capri. Si bien confesó que la vida sin su esposo y su hija Gianna parecía "inimaginable" después de sus muertes, Vanessa Bryant ha salido adelante por el bien de sus hijas, y la familia ha ido sanando. 8 de 10 Ver Todo Ángeles Kobe Bryant Gianna Bryant Credit: (Ethan Miller/Getty Images) Vanessa Bryant siente que su esposo y su hija aún las acompañan y son sus ángeles. "Kobe, y nuestra niñita Gigi, están alumbrándonos, iluminándonos el camino", expresó después de sus muertes. "Nuestro amor por ellos es infinito e inmensurable". 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Inolvidables Vanessa Bryant Kobe Bryant Credit: Instagram/ Vanessa Bryant Con esta amorosa foto que compartió en Instagram, Vanessa Bryant recordó hoy a sus difuntos hija y esposo. Que en paz descansen. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Otro año sin Kobe Bryant y Gianna. ¿Cómo ha sanado su familia? ¿Cómo los honran en segundo aniversario de sus muertes?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.