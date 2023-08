Anitta celebra su sensualidad en nuevo video musical: "No me tengas miedo que no muerdo" En su video musical "Casi casi" Anitta sube la temperatura con sensual coreografía. Esta es una probadita de su nuevo disco. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anitta lanza tres videos musicales cargados de sensualidad y sabor brasileño. Este regalo para sus fanáticos incluye un paquete de tres canciones titulado: 'Funk Generation: A Favela Love Story'. En su video musical "Casi casi" advierte: "No me tengas miedo que no muerdo pero toco to'". La letra es juguetona y bilingüe, con versos en español y otros en inglés. Su candente coreografía es perfecta para el verano. Anitta Credit: Gabriela Schmidt "En este proyecto me sumerjo en el funk carioca. El ritmo que me crió y que forma parte de la cultura donde nací. En los videos, hay mucho de lo que he vivido en las favelas. Aparte de productores internacionales, me empeñé en traer brasileños a este increíble equipo. Su contribución fue esencial", detalla la artista en un comunicado. Anitta Credit: Gabriela Schmidt "Los vídeos funcionan individualmente, ¡pero también son una trilogía! Tendrás que ver los tres para entender el resultado! Es bonito, divertido, colorido y entretenido", añade Anitta. Anitta Credit: Gabriela Schmidt La estrella de 30 años da un adelanto con este proyecto de lo que será su próximo disco. En sus redes sociales, creó gran curiosidad sobre este nuevo lanzamiento donde vuelve a celebrar sus raíces.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Anitta celebra su sensualidad en nuevo video musical: "No me tengas miedo que no muerdo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.