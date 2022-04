Anitta se vuelve tendencia por bloquear al presidente de Brasil: "Búscate algo para hacer" Una fuerte polémica se desató luego de que Anitta decidiera cerrarle las redes al actual presidente de su país, Jair Bolsonaro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, Anitta se presentó en el festival de música Coachella; para su concierto quiso rendir un homenaje a su natal Brasil, por ello, además de portar un atuendo con los colores amarillo, azul y verde que conforman su bandera, ofreció un espectáculo lleno de color y ritmos de su país, teniendo una Favela como parte de la escenografía. "Hola, mundo, bienvenido a Brasil. Este es mi país. Solo quiero decir muchas muchas muchas gracias", escribió para acompañar imágenes y videos que posteó en su cuenta de Instagram. "Gracias Coachella por tratarme a mí, a mi equipo y a todos los artistas por igual con tanto respeto y apoyo sin importar quiénes sean o cuán grandes sean". Además, hizo referencia al uso de los colores de su bandera. "La bandera de Brasil y sus colores pertenecen a los brasileños. Representan al Brasil en general. Nadie puede apropiarse del significado de los colores de la bandera de nuestro país", escribió en su cuenta de Twitter. Estilo famosos en Coachella Credit: Kevin Winter/Getty Images for Coachella SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De inmediato, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien buscará la reelección el próximo mes de octubre de 2022, respondió. "Concuerdo con Anitta". Ante ello, la intérprete de "Bola Rebola", le respondió "oh chico, ve a buscar qué hacer" y, acto seguido, lo bloqueó. Los internautas no dudaron en pronunciarse a favor y en contra de la acción; incluso, hubo quienes hicieron memes al respecto. Esta acción se hizo viral por lo que la cantante explicó lo ocurrido. "Lo bloqueé enseguida para que los administradores de su cuenta no usen mis redes sociales para hacer alboroto en Internet", mencionó para justificar su acción. Anitta "En este momento, cualquier manifestación contra él de parte de los artistas tendrá una respuesta en tono de burla", agregó. "La estrategia del lado opuesto tiene que ser citar su nombre lo menos posible". La también empresaria ha buscado dejar atrás esta controversia, aunque hay quienes continúan haciendo mención del hecho ya sea para apoyarla tanto a Anitta como a Jair Bolsonaro o para pronunciarse en contra de alguno de los dos.

