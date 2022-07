Anitta suspende conciertos y tendrá que ser operada: "El dolor es tan fuerte" La cantante acaba de confirmar que se someterá a una cirugía tras ser diagnosticada con endometriosis, una enfermedad ginecológica que le provoca mucho dolor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anitta anunció que deberá someterse a una cirugía tras ser diagnosticada con endometriosis. Esta enfermedad provoca un fuerte dolor pélvico y es muy común entre las mujeres. Además podría generar efectos colaterales en función de cada cuerpo. "El dolor es tan fuerte que quieres hacer de todo para que desaparezca", confesó Anitta en una serie de mensajes publicados en su perfil de Twitter, en el que explica las crisis que ha pasado a lo largo de los últimos 9 años de su vida por ese problema. "Pueden extenderse hasta la vejiga y causar dolores terribles al orinar. Existen varios tratamientos, el mío tendrá que ser cirugía", manifestó. Anitta Anitta | Credit: Mezcalent "El dolor es tan fuerte que quieres hacer de todo para que desaparezca […] Es así… Desde América hasta Europa sin dormir porque el dolor es más fuerte que nada. No puedes concentrarte en un libro, en una película, en nada. Solo vas a Google para saber cómo resolver esta mierda. Y la falta de información que tiene la mujer es increíble", se desahogó con sus fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La estrella brasileña no especificó la fecha exacta en la que pasará por el quirófano, pero comentó que ya "está contando los días" para ello. "Era eso o morir de dolor, no solo después del acto (sexual), sino también cuando menstruo. Necesitábamos reaccionar rápido. 9 años de sufrimiento", finalizó. La cantante brasileña lleva un ritmo vertiginoso de trabajo; además de sus proyectos musicales, también acaba de sacar una colección de ropa junto a SHEIN, recientemente presentó su figura de cera en el museo Madame Tussauds en NYC y acudió este fin de semana al desfile de Dolce & Gabbana Alta Moda en Sicilia. Tras la operación, piensa dedicarse un merecido descanso para recuperase.

