Conoce al sexy galán de la cantante Anitta que la puso a bailar tango ¿Quién es Simone Susinna? El actor y modelo italiano tiene muy sonriente a la cantante Anitta y la puso a bailar tango. ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La cantante Anitta luce más radiante que nunca y detrás de su sonrisa parece haber un nuevo amor. Se trata del actor y modelo italiano Simone Susinna, quien ha estado junto a la estrella brasileña en Italia. Simone compartió en Instagram fotos abrazado a la cantante tomando el sol, y vestidos de blanco para la gala de Dolce&Gabbana. "OMG OMG amiga", comentó Lele Pons con un emoji de ojos de corazón en Instagram al ver las fotos de Anitta con el apuesto galán. Simone también publicó una coqueta foto del pie de Anitta, a punto de besarlo. En las redes sociales circula un video de la pareja bailando un apasionado tango. En junio se les vio juntos en la final de Champions League en Estambúl y paseando por Grecia. Anitta Credit: Swan Gallet/WWD via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En sus Instagram Stories Anitta publicó una foto tirada en la cama sonriendo mientras Simone la besaba. "Simone se ganó la lotto", comentó su amiga Lele Pons en Instagram. Lele, quien llegó al altar con el cantante Guaynaa, está empujando a Anitta a dar el paso. "Muero", escribió la Youtuber y cantante venezolana sobre la nueva pareja de la brasileña. "¡Ya cásense!".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Conoce al sexy galán de la cantante Anitta que la puso a bailar tango

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.