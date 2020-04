¡Anitta revela picantes detalles de su romance con Maluma! Aquí los detalles de las fuertes y jugosas declaraciones de la artista brasileña sobre su noche de pasión con el cantante colombiano. By Leonela Taveras ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cantante brasileña Anitta por fin aclaró la duda de si tuvo un romance con Maluma, luego de que asegurara en un programa de televisión de su país que quedó bastante contenta con el desempeño en la intimidad del popular reguetonero. Anitta, cuyo nombre de pila es Larissa de Macedo Machado, dijo entre risas en una entrevista en que su relación con el cantante colombiano fue mucho más que una amistad o una colaboración profesional. Image zoom (Photo by Mauricio Santana/Getty Images) Cuando el humorista Mauricio Meirelles le preguntó cómo era el cantante en la cama, le respondió sin dudar y con una sonrisa “muy bueno”. La bailarina no dio más detalles, ni especificó cuándo ni dónde llegó a esa conclusión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja ha demostrado que tiene muy buena química fuera de las sábanas. Hace casi 4 años colaboraron en el tema “Si o no”, que tuvo un gran éxito por la sensualidad y armonía que derrocharon. Anitta ha sido de las artistas que se ha unido para aportar su granito de arena en la luchar contra el contra el COVID-19 en su país y fue parte de un concierto virtual para recaudar fondos destinados a las personas de escasos recursos. La brasileña de 27 años tiene colaboraciones con renombrados artistas del género urbano como, entre otros, J Balvin, Natti Natasha y Ozuna. Su carrera ha ido viento en popa: fue coach del reality show La Voz México y tiene su documental en Netflix, Vai, Anitta. Si bien le queda al menos un deseo por cumplir: ha dicho en varias oportunidades que su gran sueño es hacer una colaboración con el rapero Drake. Advertisement

