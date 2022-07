Anitta entra al quirófano para ser operada por fuertes dolores: "Estoy muy bien cuidada" A Anitta se le vio vestida con la bata de hospital y siendo arropada por su novio, el productor Murda Beatz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anitta en el hospital Anitta en el hospital | Credit: Instagram Hace unos días la cantante Anitta tuvo que suspender sus conciertos programados por un fuerte dolor . Tras serle diagnosticada una endometriosis, la brasileña aseguró que se sometería a una operación, y ya ha llegado el día. Anitta compartió imágenes en sus historias de Instagram desde la cama de un hospital en Sao Paulo, Brasil, a punto de ser operada y acompañada de sus seres queridos. "Para todos mis amigos que me han mandando mensajes preocupados por mi salud. Se me olvidó explicarlo en inglés, solo lo dije en portugués, lo siento. Llegué de la gira directo al hospital para iniciar los preparativos de una cirugía que me haré tan pronto mi cuerpo esté preparado", anunció la intérprete de "Envolver". Anitta en el hospital Anitta en el hospital | Credit: Instagram Según explicó a los seguidores, la cirugía "estaba planificada antes de que empezara el tour. Tengo algo llamado endometriosis (muy común en las mujeres alrededor del mundo pero no tan comentado como se debería). Estoy muy bien cuidada, me siento bien y mantendré a todos actualizados", aseguró. A la cantante se le vio vestida con la bata de hospital y siendo arropada por su novio, el productor Murda Beatz, a quien llamó junto a una foto "el mejor enfermero". Anteriormente Anitta había hablado públicamente con sus seguidores acerca de la endometriosis, una enfermedad en la que, de acuerdo con la clínica Mayo, el tejido que normalmente recubre el interior del útero, el endometrio, crece fuera del órgano. Anitta Anitta | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El dolor es tan fuerte que quieres hacer de todo para que desaparezca", confesó Anitta en Twitter. "Pueden extenderse hasta la vejiga y causar dolores terribles al orinar". "El dolor es tan fuerte que quieres hacer de todo para que desaparezca […] Es así… Desde América hasta Europa sin dormir porque el dolor es más fuerte que nada. No puedes concentrarte en un libro, en una película, en nada. Solo vas a Google para saber cómo resolver esta mierda. Y la falta de información que tiene la mujer es increíble", aseguró.

