Anitta impacta con esta inesperada noticia: "El cáncer fue retirado por completo" Después de unos días de silencio en sus redes sociales, la cantante brasileña por fin compartió el duro golpe que le ha tocado vivir. "Nunca me había sentido tan triste". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sus redes sociales están siempre al día con publicaciones de lo más variadas y jugosas para sus más de 62 millones de seguidores, solamente en Instagram. Sin embargo, su ausencia durante unos días ha tenido a muchos preguntándose qué le pasó a Anitta. Ha sido la propia artista quien a través de una publicación ha aclarado qué es lo que le ha pasado que le ha tenido más enfocada en su vida personal. A través de unas imágenes en el hospital, con familiares y doctores, la exitosa cantante brasileña ha dado a conocer el duro golpe de salud que le ha tocado vivir a ella y a los suyos. Un espisodio muy doloroso que, afortunadamente, ha tenido un final feliz. Anitta Anitta | Credit: (Photo by Frazer Harrison/Getty Images) "¡Se acabó! La semana pasada La semana pasada me encontré de frente con la única cosa que puede hacer tambalear mi fortaleza: mi familia. Mi padre, mi mejor amigo, tuvo un derrame cerebral de repente al principio de la semana y las cosas pasaron muy deprisa", adelantó la intérprete del hit "Envolver". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la intervención rápida de los médicos junto con la fuerza de voluntad de padre lograron que el problema se atajase, la situación fue de gravedad, tal y como explicó la cantante. El doctor "decidió no solo revisar su cerebro sino también el resto de su cuerpo y encontraron cáncer en su pulmón. Se actuó rápido, puso fecha a la operación en dos días y el milagro sucedió tan pronto como habían llegado las malas noticias", explicó emocionada. "El cáncer fue retirado por completo y hoy, después de nuevas pruebas, la biopsia de las pequeñas partes de alrededor fue muy positivo ¡y mi padre está 100% curado! ¡Los milagros ocurren!", dijo muy feliz a sus seguidores. Las imágenes muestran a una Anitta muy agradecida con el equipo médico que se ha encargado de su papá y acompañada de su familia, su mayor éxito y tesoro. "Nunca me he sentido tan triste, pero ahora, nunca me sentí tan feliz. Tanto apoyo, agradecida por siempre", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Anitta impacta con esta inesperada noticia: "El cáncer fue retirado por completo"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.