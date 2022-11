Anitta con el trasero al aire en la alfombra roja de los American Music Awards Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Anitta Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La cantante brasileña dejó a todos boquiabiertos con su vestido de un modito francés ¡wow! Además: Nadia Ferreria parece una Barbie en el concierto de su adorado Marc Anthony y Eva Longoria luce como una princesa durante una gala en París, ¡míralos! Empezar galería Anitta Anitta Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La cantante de música urbana causó conmoción con este look del fallecido modisto Mugler que lució en la alfombra roja de los American Music Awards, celebrados la noche de este domingo en el Microsoft Theater de Los Ángeles, CA. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Nadia Ferreira Nadia Ferreira Credit: Media Punch/The Grosby Group En Miami captamos a la exreina de belleza paraguaya aplaudiendo a rabiar a su prometido, Marc Anthony, durante el concierto que el salsero ofreció en la FTX Arena como parte de su Viviendo Tour. 2 de 7 Ver Todo Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: Backgrid/The Grosby Group En West Hollywood, CA., encontramos a una sensual estrella colombiana deteniendo el tráfico con su sexy vestido semitransparente, ¡guapísima! 3 de 7 Ver Todo Anuncio Eva Longoria Maria Bravo, Eva Longoria, Christophe Beaugrand Credit: Best Image/The Grosby Group Del otro lado del charco, en París, encontramos a la actriz y productora texana (der.), celebrando en grande el décimo aniversario de la Global Gift Gala al lado de Christophe Beaugrand (izq.). 4 de 7 Ver Todo Cardi B y GloRilla Cardi B 2022 American Music Awards - Show Credit: Christopher Polk/Variety via Getty Images Las raperas armaron la fiesta con su actuación en los American Music Awards. Esta es una de las primeras apariciones públicas de la rapera después del trágico fallecimiento del rapero Takeoff, primo del marido de la artista, el también cantante Offset, el pasado 1o de noviembre. 5 de 7 Ver Todo Gisele Bündchen Gisele Bundchen Credit: The Image Direct/The Grosby Group En Nueva York encontramos a la supermodelo y exmujer del jugador de la NFL Tom Brady vestida de forma casual y vista por primera vez en la ciudad después de sus comentadas vacaciones en Costa Rica con su apuesto entrenador de jiu jitsu. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Galilea Montijo y Ana Claudia Talancón galilea montijo ana cludia talancon quien es la mascara Credit: Mezcalent Las presentadoras fueron captadas en un momento de máxima intensidad durante el más reciente episodio del show ¿Quién es la máscara? (Las Estrellas), en Ciudad de México. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

