Después del susto, el esposo de Alejandra Espinoza le declara su amor con esta dedicatoria Han sido días de preocupación e incertidumbre para la presentadora, pero el amor de los suyos, y especialmente el de Aníbal Marrero, ha sido su mejor medicina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando uno pasa por un mal momento, el problema tiende a hacerse más pequeñito si la compañía es buena. Por eso, para Alejandra Espinoza reponerse de su gran susto de salud ha sido más fácil. Gracias al amor de su hijo Matteo, sus padres y, por supuesto, el amor de su vida, su esposo Aníbal Marrero, las cosas se han teñido de otro color. Después de darse a conocer el regreso de Alejandra a Nuestra Belleza Latina y confirmarse así su total recuperación, ha sido su marido quien ha querido dedicarle unas bonitas palabras. Lo ha hecho en sus redes y junto a una foto que describe a la perfección la maravillosa relación que mantienen tras 10 años de matrimonio. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su esposo, Aníbal Marrero | Credit: IG/Aníbal Marrero Con esta preciosa instantánea le expresó a su chica cuánto lo ama y, lo que es mejor, lo buena repostera que es. Hace dos semanas, con motivo de su cumpleaños, su mujer le hizo esta rica tarta de la que él quedó encantado. Con esta publicación, Aníbal quiso gritar su amor a los cuatro vientos y expresar lo feliz que está de tenerla a su lado con la misma sonrisa de siempre, esa que le enamoró. alejandra espinoza aniversario esposo Credit: alejandra espinoza instagram La pareja cumplía el pasado mes de marzo su décimo aniversario de boda con una imagen que deja al descubierto la fuerza de su amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Han concebido el sueño de tener a su hijo Matteo, un jovencito muy especial que ha llegado para alegrarles la vida. Ale lo tiene claro, adora su profesión, pero no hay nada que supere el beso y abrazo de los suyos. Este domingo se separará unas horas de ellos para retomar NBL después del importante susto de salud que vivió hace casi dos semanas. Está recuperada y con unas ganas locas de reencontrarse con su público. ¡Feliz de volver a verte en acción!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Después del susto, el esposo de Alejandra Espinoza le declara su amor con esta dedicatoria

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.