Angelique Boyer da a conocer la poderosa razón por la que se ha ausentado de las redes A través de un mensaje muy emotivo, cómplice y sincero con sus seguidores, la actriz ha compartido una parte su vida privada que pocos conocían. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es directa y transparente, como sus ojos, por eso Angelique Boyer roza los 17 millones de seguidores en Instagram. Es lo que ves. En las últimas semanas se ha mostrado poco, por no decir nada, en sus redes sociales. Una situación de la que por fin se ha pronunciado a través de un mensaje conmovedor. La poderosa razón de este respiro ha enternecido a todos. "Me desconecté de las redes, del teléfono y disfruté del presente, del lugar y la compañía", escribió. Pero no la de cualquier compañía, sino la de su hermano, quien vive en Francia, ha creado una hermosa familia y está cumpliendo grandes sueños. Con alegría pero también cierta pena, reconoció que la vorágine de la vidas a veces impide este contacto tan real y cercano. Así que estar con él y sus sobrinos ha sido su máxima prioridad en estos días al otro lado del océano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Verte en tu propio restaurante, socio con tu mejor amigo y toda la familia unida es una gran satisfacción, estoy orgullosa de ti hermano, deseo seguir compartiendo lo hermoso de la vida. La distancia a veces no nos deja disfrutar de tantas cosas que vi estos días juntos", escribió con profundo amor y orgullo de hermana. Angelique Boyer Angelique Boyer es Renata en Vencer el pasado | Credit: Mezcalent La protagonista de Vencer el pasado no ha parado de trabajar el último año y medio, así que necesitaba este respiro por ella y los suyos. Sus sobrinos Morgan y Chloé le han hecho olvidarse de los compromisos y sacar su lado más infantil durante su estancia en París. "Ya los extraño mucho, ser tía me hace muy feliz. Los amo", cerró su mensaje. El amor de su gente la ha recargado y ya está de regreso en México junto a su galán de la vida, Sebastián Rulli, quien la colmó de besos y mimos a su llegada.

