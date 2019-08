Sebastián Rulli y Angelique Boyer pasean su amor en España By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Los actores Sebastián Rulli y Angelique Boyer están disfrutando de unas merecidas vacaciones en España. ¡Aplausos por sus cinco años de unión! Empezar galería Enamorados en España Image zoom IG/Angelique Boyer “En mi lugar preferido, tu abrazo @sebastianrulli donde más feliz plena y segura me siento. Contigo mi vida es más bonita, se llena de colores con tu sonrisa. Te amo ❤️ 📸 @nick_set_life 😎”, compartió la actriz en sus redes. Advertisement Advertisement Buena vida Image zoom IG/Angelique Boyer “🐚 La vida es mejor en bikini 🐬”, escribió la actriz. Dulce bienvenida Image zoom IG/Angelique Boyer La pareja no solo la está pasando de maravillas en España, sino que también disfrutaron de este delicioso pastel. Advertisement Delicias de España Image zoom IG/Angelique Boyer ¿Barriga llena, corazón contento? Así parece ser con estos manjares que han compartido con sus seguidores. ¡Salud! Image zoom IG/Angelique Boyer Y bien claro está, en la mesa no puede faltar un buen vino. Turisteando Image zoom IG/Sebastián Rulli La pareja visitó la Feria del Jamón en Estepona, España. Advertisement Advertisement Advertisement Nueva gorra Image zoom IG/Sebastián Rulli Sebastián Rulli se tomó un selfie con su nueva gorra. Un reencuentro Image zoom IG/Sebastián Rulli “Y que regreso a Ibiza después de 21 años!! Que bonito reencontrarme con mi querida amiga @mariajoserevert. Gracias por todas las atenciones e inolvidables momentos TQM ❤️!!”, compartió el actor. Playero Image zoom IG/Sebastián Rulli El actor se mantuvo en forma durante la grabación de su próxima serie, El gran dragón (Univision). Advertisement Advertisement Advertisement ¡Besos! Image zoom IG/Angelique Boyer Angelique Boyer publicó en sus redes sociales esta foto en la cual se le ve de lo más relajada en la playa. ¡Enbuenahora! Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

