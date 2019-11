Así fue la semana de los famosos en Instagram By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Angelique Boyer Aquí como todos los viernes te presentamos lo que algunas celebridades compartieron esta semana con sus fieles seguidores en redes sociales. Empezar galería Angelique Boyer Image zoom IG/Angelique Boyer "En la playa casual 😎 Noten los tacones invisibles.... 🤣 Etiqueta esa amiga que no se quita los tacones ni en playa ni de la mente!! 🤣✌🏽😅 💃🏻", compartió la actriz. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Catherine Siachoque Image zoom IG/Catherine Siachoque "Y así cuando tus compañeros del mundo se vuelven colombianos de por vida", aseguró la actriz. 2 de 11 Applications Ver Todo Chef James Image zoom IG/Chef James "Por aquí, @babychefj [y la mamá] @russelconde y yo vamos bien, aunque no se me note mucho en la foto porque no tengo mucha experiencia para cargarlo" compartió el nuevo padre. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Dayanara Torres Image zoom IG/Dayanara Torres "Mi abuela Aida... hoy sin quererlo te digo hasta pronto. Con mi corazón en pedazos 💔. El cielo recibe otro ángel que nos cuide desde arriba. Sé que ya no sufres más y estás en paz", expresó la puertorriqueña tras el fallecimiento de su abuela. 4 de 11 Applications Ver Todo Eugenio Derbez Image zoom IG/Eugenio Derbez "Cuando me preguntan cuántas veces he ido al gym este año", dijo el mexicano. 5 de 11 Applications Ver Todo Fabián Ríos Image zoom IG/Fabián Ríos "Me fascina caminar contigo, hablar de tantas cosas, te amo, solo espero ser tu primer contacto con un hombre, para que cuando te lleven al altar.. nudo en la garganta.. ok.. sigo, ese hombre sea mejor que este que camina hoy contigo", dijo el actor a si hija Lucía. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Lili Estefan Image zoom IG/Lili Estefan "Yo en POSE! Lista!!! Promocionando la 8va temporada de @miraquienbaila nuestro querido @toniesta vez no Bailará, más bien será #Mentor de los participantes! Qué divertidoooooo Toni!", dijo la cubana. 7 de 11 Applications Ver Todo María Celeste Arrarás Image zoom IG/María Celeste Arrarás "Esperándolos en Al Rojo Vivo", dijo la periodista. 8 de 11 Applications Ver Todo Zuria Vega Image zoom IG/Zuria Vega "6 meses ratón, agradezco tenerte fuerte y sano. Nos aplaudo estos 6 meses de lactancia materna exclusiva. Que maravilla poderte alimentar. Vamos por más.Te amo Luka", comentó la actriz. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Yandel Image zoom IG/Yandel "#TBT 😂", se rio el puertorriqueño de esta foto del pasado. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

