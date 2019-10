Así fue el fin de semana de los famosos en las redes By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Angelique Boyer Dos actores están de luna de miel, dos actrices andan de vacaciones en Los Cabos y un actor celebra el cumpleaños de su hija. Mira lo que hicieron otros famosos este fin de semana. Empezar galería Angelique Boyer Image zoom IG/Angelique Boyer "Domingo perron!!! #gaucho y yo les mandamos besos mundo 🗺", publicó la actriz. Advertisement Advertisement Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos Image zoom IG/Sebastián Caicedo "Solo una palabra: “FELICIDAD” @cvillaloboss #lunademielcarmenysebas #sebastiancaicedo #jusecalo @mvstravelcol ✈️#viajesdeautor", compartió el actor junto a su esposa Carmen Villalobos. Erick Elías Image zoom IG/Erick Elías "Feliz cumpleaños #8 QUE SIEMPRE SEAS MUY FELIZ. Te amo. 💕#happybirthday #penelope ✋🏻", expresó el mexicano, aquí con su hija. Advertisement Juan Pablo Llano Image zoom IG/Juan Pablo Llano "Cuando te veo @catagomezpi #sunday 🍑Ojo con el zoom!", dijo el colombiano. África Zavala Image zoom IG/África Zavala "Mi sonrisa lo dice todo 😍 #buenosdias 🤙🌝💋☕️ @liveaquaoficial @grandfaloscabos #africazavala", publicó la actriz. Geraldine Bazán Image zoom IG/Geraldine Bazán La actriz, quien también estaba en Los Cabos, México, compartió un selfie relajándose bajo los rayos del sol. Advertisement Advertisement Advertisement Érika Buenfil Image zoom IG/Érika Buenfil "Domingueando", dijo la mexicana, junto a sus seres queridos. Cardi B Image zoom IG/Cardi B Inspirada en las festividades de Halloween, este fin de semana la cantante se disfrazó de enfermera. Gabrielle Union Image zoom IG/Gabrielle Union La actriz también se contagió del espíritu de Halloween con su hija Kaavia. Ambas se disfrazaron como porristas de la película de mamá, Bring It On. Advertisement Advertisement Advertisement Kylie Jenner Image zoom IG/Kylie Jenner La magnate del maquillaje también celebró Halloween temprano y vistió a su hija Stormi con su look para el Met Gala. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

