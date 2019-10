Angelique Boyer y Michelle Renaud recuerdan el día que terminaron en la delegación de policía por hacer algo indebido Las exitosas protagonistas de telenovelas rememoraron recientemente la travesura que llevaron a cabo durante su época en Rebelde y que provocó que la policía las detuviera. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las aventuras y desventuras que protagonizaban los alumnos del Elite Way School hace 15 años en la exitosa telenovela mexicana Rebelde (2004) se quedan cortas si las comparamos con las que vivían sus protagonistas por esa época en la vida real. Y si no que se lo pregunten a Angelique Boyer (Vico) y Michelle Renaud (Michelle), quienes formaron parte del elenco de la ficción que produjo Pedro Damián y que protagonizaron Anahí, Alfonso Herrera, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez. Las actrices, que hoy son las máximas estrellas de Televisa, recordaron recientemente a través de una transmisión en vivo en Instagram una travesura que llevaron a cabo durante su época en Rebelde y que hizo que ambas terminaran detenidas en una delegación de policía. La alocada idea surgió de Angelique, quien en ese momento estaba aprendiendo a manejar y le pareció ‘muy chistoso’ aventar desde su coche cosas a unas personas que le habían hecho daño. Image zoom Angelique Boyer. Mezcalent “Estaba yo aprendiendo a manejar y nos subimos a dar vueltas a la cuadra y me pareció muy chistoso aventar [..]”, rememoró la inolvidable heroína de Teresa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Había unas personas x que en algún momento le hicieron daño a Angi por malas personas y Angi me contó su historia […]”, agregó Renaud, quien no dudó en apoyar a su amiga. Image zoom Michelle Renaud. Mezcalent La travesura; sin embargo, se les salió de control y ambas terminaron en la delegación. “Entonces le echamos y como Angi estaba aprendiendo a manejar quería dar vueltas con la camioneta de su mamá y nos persiguieron y le hablaron a la policía”, explicó la protagonista de exitosos melodramas de Televisa como La sombra del pasado y La reina soy yo. “Terminamos en la delegación las dos, aparte tuvimos un citatorio después”, recordó la novia del galán ecuatoriano Danilo Carrera. Advertisement EDIT POST

